Tentata rapina in una gioielleria a Lugano, fermati due uomini

Tentata rapina nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 febbraio a Lugano. Poco prima delle 17, in corso Pestalozzi, due uomini sono entrati in una gioielleria fingendo di essere clienti, con l’intenzione di simulare un acquisto.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale e dalla Polizia Città di Lugano, i due avrebbero tentato di immobilizzare una dipendente del negozio. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale è intervenuto anche un secondo dipendente. I malviventi si sono infine dati alla fuga a piedi, senza riuscire ad asportare alcun oggetto.

È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha coinvolto agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, con il supporto della Polizia Ceresio Sud e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). I due sospetti sono stati individuati e fermati poco dopo dagli agenti della Polizia Città di Lugano. La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

I dipendenti della gioielleria hanno riportato lievi ferite. Gli accertamenti per chiarire le singole responsabilità e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto sono in corso.