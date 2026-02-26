Terza serata del Festival di Sanremo: ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo. Questa sera Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti internazionali. Per la prima volta insieme dal vivo in anteprima mondiale. Alicia Keys canterà in italiano per onorare le sue origini.

Gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo

Co-conduttori saranno la top model russa Irina Shayk, per la prima volta ospite della tv italiana e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo. Ospiti anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. I super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano “Adesso Tu”. L’esibizione sarà una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onorerà con orgoglio le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani e canterà per l’occasione in italiano.

“Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altro livello di magia. Non l’ho mai fatto prima d’ora! Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permetterà di cantarla a voce alta. Sarà un’occasione speciale per onorare con orgoglio le mie radici, i miei nonni siciliani e il grande potere della musica che non conosce confini! Sono certa che sarà una serata indimenticabile!”.

Alicia Keys ha reinterpretato e prodotto un incredibile duetto con Eros (in versione italiana e spagnola), de “L’aurora”, tra le canzoni più intime e preziose del suo repertorio. Nella nuova versione del brano, uscita a novembre in “Una Storia Importante”, l’ultimo disco di Ramazzotti, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.

I cantanti in gara (in ordine cronologico)

Finale Nuove Proposte Nicolò Filippucci – Angelica Bove

Arisa – “Magica favola”

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Leo Gassmann – “Naturale”

Luchè – “Labirinto”

Malika Ayane – “Animali notturni”

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

Michele Bravi – “Prima o poi”

Raf – “Ora e per sempre”

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Samurai Jay – “Ossessione”

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

Serena Brancale – “Qui con me”

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Gli ascolti della seconda serata

Sono stati 9 milioni 53 mila, con uno share del 59.5 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la seconda serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.46 alle 23.35, è stata vista da 11 milioni 530 mila spettatori con il 58.2 per cento di share. La seconda, dalle 23.30 all’1.10, da 5 milioni 947 mila con il 62.7 di share.Il picco d’ascolto alle 21.57 con 13 milioni 706 mila spettatori, quello di share alle 00.48 con il 66.1 di share.

“Sanremo Start” – dalle 20.30 alle 21.40 – ha registrato 11 milioni 219 mila spettatori con il 47.5% di share.

Il “DopoFestival”, in onda dall’1.10 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 809 mila persone, con uno share del 52,5 per cento. “PrimaFestival”, dalle 20.29 alle 20.38, ha avuto un seguito di 7 milioni 128 mila spettatori con il 33% di share.