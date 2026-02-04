TIGROS sbarca in provincia di Lodi: il primo supermercato è a Mulazzano
Con i suoi 1.500 metri quadrati di superficie di vendita e 215 posti macchina, è l’85esimo supermercato della catena
TIGROS apre un nuovo punto vendita a Mulazzano, lungo via Fermi: è il primo in provincia di Lodi e l’85esimo supermercato della catena.
Con i suoi 1.500 metri quadrati di superficie di vendita e 215 posti macchina, il TIGROS di Mulazzano è destinato a diventare un punto di riferimento per la spesa degli abitanti della zona.
TIGROS apre per la prima volta in provincia di Lodi, espandendo la sua presenza nella parte sud della Lombardia e creando nuove opportunità occupazionali.
Il supermercato ha infatti impiegato 42 persone, con un’età media di 35 anni: 7 impiegati provengono da Mulazzano, mentre gli altri dai comuni limitrofi, tra cui Lodi, Sordio e Zelo Buon Persico, a conferma del forte legame con l’intera zona.
Il punto vendita propone un’ampia offerta di prodotti per una spesa completa e conveniente, sia per i prodotti freschi che confezionati. I reparti di ortofrutta,
macelleria, gastronomia, panetteria e pasticceria sono riforniti quotidianamente; in particolare pane, pizze, focacce, torte e crostate sono sfornati ogni giorno nei laboratori di produzione di TIGROS.
Nel banco take away della pescheria sono disponibili pesce fresco, tartare e piatti pronti preparati dai pescivendoli. TIGROS è una realtà calata nel territorio con la missione di soddisfare continuamente la necessità di acquisto di prodotti alimentari dei clienti, fidelizzandoli con un servizio puntuale e conveniente.
La convenienza è l’impegno di TIGROS per garantire qualità a prezzi vantaggiosi 365 giorni l’anno, senza attendere sconti ed offerte, affinché il risparmio diventi per le persone concreto, un’abitudine ed un valore per la loro spesa quotidiana: proprio per questo, oltre alle promozioni e numerosi sconti, si trovano in tutti i reparti freschi e confezionati oltre 3.000 referenze.
Per l’apertura sono previsti sconti speciali: quelli del Volantino Follie D’Apertura e quello del 30% sui prodotti dei reparti macelleria, gastronomia, panetteria,
pasticceria e pescheria per invitare i clienti alla prova (Il volantino Follie d’Apertura è consultabile a questo link).
Pensato per rispondere alle attuali esigenze delle famiglie, il TIGROS di Mulazzano dispone anche del servizio TIGROS Drive, per ritirare la spesa fatta online comodamente all’esterno del punto vendita a partire dall’11 febbraio.
La nuova app TIGROS permette, oltre a fare la spesa online e consultare il volantino digitale, di avere sempre a disposizione la propria carta fedeltà, TIGROS Card, i buoni sconto settimanali, consultare gli scontrini digitali e accedere a tutti i vantaggi riservati.
GLI ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00
La domenica dalle 8.30 alle 20.00
www.tigros.it
