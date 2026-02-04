TIR in fiamme nella zona industriale di Schianno
L'incendio è divampato poco prima delle 13:00 di oggi, mercoledì 4 febbraio, nella zona industriale. Il mezzo pesante è stato completamente avvolto dal rogo per cause ancora da stabilire
Momenti di apprensione nella zona industriale di Schianno per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Intorno alle 12:45, lungo la via Campagnola, un TIR è andato in fiamme mentre si trovava nei pressi di alcune realtà produttive della zona.
Il tir in fiamme, la schiuma: “Tenete chiuse le finestre”. lo scenario post incendio a Gazzada Schianno
Il rogo è scaturito per cause ancora da stabilire: in pochi istanti le fiamme hanno avvolto la motrice e parte del carico, sprigionando una densa e alta colonna di fumo nero che è rimasta visibile per diversi minuti da gran parte dei comuni limitrofi e dall’autostrada A8. (video postato sulla pagine Facebook Sei di Gazzada Schianno Se…)
Viabilità e bonifica
La circolazione in via Campagnola è stat bloccata per consentire le operazioni di bonifica e la successiva rimozione della carcassa del mezzo. Le autorità competenti effettueranno i rilievi necessari per capire se l’origine del rogo sia dovuta a un guasto meccanico o ad altre ragioni.
Video
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.