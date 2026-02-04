TIR in fiamme nella zona industriale di Schianno

Momenti di apprensione nella zona industriale di Schianno per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Intorno alle 12:45, lungo la via Campagnola, un TIR è andato in fiamme mentre si trovava nei pressi di alcune realtà produttive della zona.

Il rogo è scaturito per cause ancora da stabilire: in pochi istanti le fiamme hanno avvolto la motrice e parte del carico, sprigionando una densa e alta colonna di fumo nero che è rimasta visibile per diversi minuti da gran parte dei comuni limitrofi e dall’autostrada A8. (video postato sulla pagine Facebook Sei di Gazzada Schianno Se…)

Viabilità e bonifica

La circolazione in via Campagnola è stat bloccata per consentire le operazioni di bonifica e la successiva rimozione della carcassa del mezzo. Le autorità competenti effettueranno i rilievi necessari per capire se l’origine del rogo sia dovuta a un guasto meccanico o ad altre ragioni.