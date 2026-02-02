Torna a Casbeno la festa della Candelora, tra caramelle benedette e rito delle gestanti

Torna a Casbeno, la castellanza di Varese, la sentitissima festa della Candelora, antica festa cristiana che si celebra esattamente quaranta giorni dopo il Natale. La festa, il cui nome deriva dalle candele benedette che tradizionalmente vengono portate in processione durante questa giornata, ha un duplice significato religioso: commemora la presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, e celebra anche la purificazione rituale di Maria dopo il parto.

Oltre al significato religioso, la Candelora però è anche considerata un momento di passaggio simbolico tra l’inverno e la primavera. Esiste infatti un detto popolare, diffuso in tutta Italia e sentito anche qui, che recita più o meno: “Quando vien la Candelora de l’inverno semo fora, ma se piove o tira vento de l’inverno semo dentro“. In sostanza, se il tempo è bello il 2 febbraio significa che la primavera è vicina, mentre se è brutto tempo l’inverno continuerà ancora per un po’.

I RITI DELLA CANDELORA AL SANTUARIO DELLA SCHIRANNETTA

Al Santuario della Schiranetta di Casbeno la Candelora viene celebrata con una ricchezza di tradizioni davvero particolare. Le celebrazioni cominciano Lunedì 2 febbraio dove alle 14.45 partirà la processione dal numero 33 di via Ciro Menotti con la benedizione delle candele e dei “Mentoni“, le caramelle alla menta che rappresentano una tradizione locale caratteristica di questa festa. Seguirà la santa Messa in Santuario celebrata dal prevosto di Varese monsignor Gabriele Gioia.

Ma è domenica 8 febbraio che la festa si arricchisce di momenti ancora più significativi e popolari: dopo la Messa delle 11 presieduta da don Agostino Ferrario e la preghiera mariana delle 14.15, alle 15 si terrà il rito della benedizione delle gestanti presieduto da monsignor Gioia. Una tradizione che affonda le radici nel legame tra la Candelora e la purificazione di Maria dopo il parto, ma che qui diventa un momento di preghiera e protezione per le donne in attesa, mantenendo vivo il significato originario della festa legandolo alla vita concreta delle persone.

La domenica sarà anche l’occasione per una vera festa popolare, dove la dimensione religiosa si intreccia con quella comunitaria. Dalle 10 del mattino il prato del Santuario ospiterà bancarelle di prodotti tipici locali, mentre a mezzogiorno aprirà il banco gastronomico con piatti anche d’asporto: polenta e brüscitt, zola e salamelle, pasta e fagioli.

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’intrattenimento musicale sarà affidato a Diana Ceriani con “Senza radiis se sta mia in pè”, un titolo particolarmente azzeccato per una festa che continua a tramandare tradizioni antiche. Il ricavato della festa sarà devoluto per le opere di manutenzione del santuario. In caso di maltempo il programma ricreativo potrebbe subire variazioni.