Torna a Varese il Memorial “Bruno Arena”: 300 bambini, 24 squadre e finali all’Itelyum Arena

Oltre trecento bambini pronti a invadere Varese con palloni, sorrisi e voglia di giocare. È stato presentato nella sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Carlo Giuseppe Veratti, il quarto Memorial Bruno Arena, torneo nazionale di minibasket in programma da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026. Un fine settimana che unirà sport, amicizia e solidarietà nel ricordo dell’indimenticato artista e appassionato di pallacanestro.

Alla conferenza stampa è intervenuto, tra gli altri, il vicepresidente della banca Diego Trogher, a conferma del sostegno convinto dell’istituto di credito a un’iniziativa che mette al centro giovani e territorio.

Un torneo nazionale nel ricordo di Bruno Arena

Il Memorial è dedicato a Bruno Arena, storico volto del duo I Fichi d’India, scomparso nel 2022, ma anche allenatore e grande appassionato di basket, fino all’esperienza in A2 femminile come vice nella Gavirate degli anni Ottanta.

L’evento è organizzato dalla Robur et Fides SSD A RL, parte del progetto Varese Basketball insieme a Pallacanestro Varese. Giunto alla quarta edizione, è riservato alla categoria Aquilotti Small (annata 2016, ammessi 2017) e vedrà al via 24 squadre da tutta Italia, suddivise in otto gironi da tre formazioni.

In programma 62 partite, con il patrocinio del comitato locale della Federazione Italiana Pallacanestro, distribuite in tre impianti cittadini: il Campus di via Pirandello, il centro Robur et Fides di via Marzorati e la palestra dell’istituto Maria Ausiliatrice in viale Monte Rosa. Le finali per i primi sei posti e la premiazione si terranno domenica 22 febbraio all’Itelyum Arena, offrendo ai piccoli atleti l’emozione del parquet della Serie A.

Premi speciali e il nuovo Trofeo Trombetta

Oltre a trofei e medaglie realizzati da Cromoflash, saranno assegnati riconoscimenti intitolati a Cesare Corti, Carlo Lozza e Aldo Monti, figure storiche del basket varesino.

Novità di quest’anno è il Trofeo Dante Trombetta, dedicato allo storico presidente della Robur et Fides: la società vincitrice lo custodirà fino all’edizione successiva, quando tornerà in palio.

Il sostegno del territorio

«Sostenere lo sport giovanile significa investire concretamente nel futuro del territorio» ha sottolineato Diego Trogher – vicepresidente Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – evidenziando la sintonia tra i valori del credito cooperativo e quelli del torneo: educazione, inclusione e spirito di squadra.

Accanto al main sponsor Bcc hanno confermato il loro supporto Elmec Informatica e ABC Tools, rafforzando una rete di partner che crede nello sport come strumento educativo.

«Un vero e proprio punto di riferimento per la categoria, uno dei più grandi eventi dedicati al minibasket» ha commentato Luca Dal Ben – responsabile sezione basket Robur et Fides – esprimendo l’orgoglio di ricordare, insieme a Bruno Arena, altri protagonisti della storia del club.

Sulla stessa linea Gian Marco Zanzi – responsabile minibasket Varese Basketball – che ha parlato di «una festa di sport e amicizia oltre che di un torneo di ottimo livello tecnico», sottolineando il valore dell’ospitalità per le squadre provenienti da fuori regione.

Ospitalità e solidarietà

I bambini di Azzurra Basket RDR Trieste, Basket Jolly Reggio Emilia, Virtus Bologna e Don Bosco Crocetta saranno accolti dalle famiglie dei mini atleti delle società locali – tra cui Polisportiva Educativa Gasch, Basket Olgiate Comasco, Progetto Ma.Go, Pallacanestro Virtus Luino, Varese Young Eagles, Basket Academy Ticino e Basket Busto Lions – in uno scambio che va oltre il campo.

A ribadire il significato più profondo dell’iniziativa è stata anche Rosi Arena: «Sport vuol dire gioia, allegria, sportività e onestà» – moglie di Bruno Arena – ricordando i valori che facevano parte della personalità del marito e che oggi rivivono nel sorriso dei bambini.

Un messaggio condiviso dal sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha evidenziato come sport e allegria rappresentino pienamente la figura di Arena e l’impegno della città nel promuovere lo sport come elemento educativo.

Durante le tre giornate sarà attiva anche una raccolta di sneakers e scarpe sportive usate a favore del progetto benefico “For Everyone”, promosso da Brand New Shoes Again e Slums Dunk ODV: le calzature saranno recuperate e rimesse in circolo per sostenere realtà che operano in contesti di fragilità sociale.

A dare voce ai piccoli protagonisti sono stati Camille e Tommaso. «Siamo arrivati fin qui e ci dobbiamo divertire» – ha detto Camille – ricordando con semplicità che un torneo nazionale così grande è prima di tutto un’occasione per fare amicizia.

Ed è proprio questo il cuore del Memorial Bruno Arena: trecento bambini a canestro, un’intera città coinvolta e il ricordo di un uomo che ha saputo unire risate e passione sportiva sotto il segno della lealtà.