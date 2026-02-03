Torna a Villa Panza “Voci di Varese”, dialoghi varesini nel segno della cultura

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS presenta a Villa e Collezione Panza, a partire da giovedì 5 febbraio 2026, la seconda edizione di “Voci di Varese. Villa Panza incontra…”: un ciclo di conversazioni con ingresso gratuito dedicate alla città e alle sue voci più significative.

L’iniziativa prende forma proprio nel luogo di elezione in cui Giuseppe Panza di Biumo ha maturato il suo pensiero e affinato uno sguardo capace di trascendere i confini geografici e culturali, portando Varese nel mondo e il mondo a Varese. Questo patrimonio diventa oggi un punto di partenza per

conoscere e riflettere insieme a chi ha intrecciato il proprio percorso con questa terra, per nascita o per scelta, distinguendosi nei campi della ricerca, dell’innovazione e della creatività.

Dopo il successo di pubblico dell’edizione passata, le conversazioni vedranno protagonisti Maria Pierro (giurista e rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria), Angela Missoni (imprenditrice e designer) e Florinda Cambria (filosofa e saggista) in dialogo con esperti e giornalisti come Matteo Inzaghi (giornalista e direttore di Rete55), Luca Stoppini (creative director di ICON e artista) e Nicola Davide Angerame (attivista culturale e critico). Dall’arte alla scienza, dalla moda all’economia, questi appuntamenti intendono restituire alla città la consapevolezza di un patrimonio culturale che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

Le iniziative organizzate da Villa Panza, concepite come aperte alla collettività, si propongono come un’occasione per stimolare un dialogo costruttivo sul ruolo della cultura, della ricerca e dell’innovazione nel contesto contemporaneo.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Giovedì 5 febbraio, ore 18.00

Maria Pierro incontra Matteo Inzaghi

Come si orientano oggi le scelte dei giovani? Che cosa alimenta appartenenza e responsabilità condivisa? Un dialogo su crescita e leadership, tra scelte, responsabilità e prospettive delle nuove generazioni.

Giovedì 5 marzo, ore 18.00

Angela Missoni incontra Luca Stoppini

Quando un’intuizione diventa direzione? Quando un gesto creativo si fa linguaggio condiviso, capace di orientare scelte e progetti? Un dialogo sul valore della creatività: dalla visione alla traduzione in pratiche, processi e cultura del progetto.

Giovedì 7 maggio, ore 18.00

Florinda Cambria incontra Nicola Davide Angerame

Quando il presente disorienta, che cosa può ancora guidarci? Come si genera un orientamento condiviso: quali pratiche trasformano il disordine del presente in senso? Un incontro che interroga il pensiero come pratica: tra esperienza vissuta e forme del sapere, tra interpretazione critica e responsabilità culturale.

Si ringrazia il Comune di Varese per la collaborazione.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per prenotare: tel. 0332283960; faibiumo@fondoambiente.it .