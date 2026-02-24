Torna “Giorni DiVersi”, presentata l’edizione 2026 del Festival di Poesia della città di Saronno

Otto giorni di poesia diffusa, incontri con grandi autori, performance e collaborazioni che coinvolgono scuole, associazioni e realtà culturali del territorio. Dal 15 al 22 marzo torna “Giorni diVersi”, il Festival di poesia della Città di Saronno, giunto alla quinta edizione e dedicato quest’anno al tema della “Metamorfosi” .

La presentazione del festival si è aperta con un pensiero per Giancarlo Consonni, architetto, urbanista ma anche poeta vicino alla manifestazione fin dagli inizi, ricordato dagli organizzatori per «lo sguardo attento, il cuore gentile e l’affetto di un amico» .

La metamorfosi come filo conduttore

La parola chiave del 2026 sarà “Metamorfosi”, intesa come cambiamento e trasformazione, non solo del mondo esterno ma anche come crescita interiore: «La poesia è uno strumento potente che sa penetrare nel cuore di ognuno di noi e dare un contorno e una voce alle nostre emozioni».

Per otto giorni la città sarà animata da incontri con autori, letture, performance, danza, musica, teatro e mostre, in un programma pensato per un pubblico ampio, anche per chi abitualmente non frequenta la poesia. I versi usciranno dalle sale per arrivare nelle strade, sulle vetrine, nelle scuole e perfino tra le bancarelle del mercato.

Ospiti e appuntamenti

Tra gli eventi realizzati in collaborazione con la Casa della Poesia di Milano spiccano tre nomi: domenica 15 marzo Maurizio Cucchi presenterà la raccolta “Il brusio” di Tiziano Rossi, vincitore del Premio Strega Poesia 2025; sabato 21 sarà la volta di Giancarlo Pontiggia, finalista allo Strega Poesia; domenica 22 chiuderà Marco Pelliccioli.

Sempre domenica 15, Davide Rondoni proporrà una lettura del “Cantico delle creature” di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla sua morte . In serata l’immancabile Poetry Slam, guidato dal saronnese Giacomo Ranco, che ricorda come «a vincere è sempre e solo la Poesia».

Durante la settimana sono in programma incontri con Giulio Locatelli, Ivan Fedeli e Nicoletta Bortolotti, oltre agli interventi della filosofa Andrée Bella e della grecista Isabella Nova sul tema della metamorfosi . Non mancheranno il laboratorio poetico con Tommaso Di Dio, la poesia al mercato a cura di Unitre e l’incontro con il poeta svizzero Fabio Pusterla.

Venerdì 20 spazio a Paola Loreto e al professor Gianni Turchetta, che proporrà una conferenza-performance su Dino Campana. Sabato 21, prima dell’incontro con Pontiggia, è previsto un momento di danza e musica a Villa Gianetti, mentre il Museo della Ceramica Gianetti ospiterà tre appuntamenti.

La chiusura, domenica 22, sarà affidata al reading teatrale e musicale tratto dal libro di Nicola Gardini “L’odissea il più bel romanzo del mondo”, già portato in scena al Piccolo Teatro di Milano.

Una rete che coinvolge la città

Il festival è organizzato dalla Proloco di Saronno, con il presidente Gigi Biffi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Assessorato alla Cultura. Numerose le realtà coinvolte: dalla Casa della Poesia di Milano a Unitre, dal Museo Gianetti alle scuole cittadine, fino alle librerie e ai media partner IlSaronno e Radio Orizzonti.

Un lavoro corale che conferma “Giorni diVersi” come uno degli appuntamenti culturali più significativi del calendario saronnese, capace di mettere in dialogo generazioni e linguaggi diversi nel segno della poesia.