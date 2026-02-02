Torna la festa di San Biagio, il protettore della gola, a Cittiglio nella chiesa restaurata

San Biagio, vescovo e martire vissuto nel IV secolo in Armenia, è da secoli venerato come protettore della gola. La tradizione narra che durante le persecuzioni dell’imperatore Licinio, mentre era in carcere in attesa del martirio, avrebbe salvato miracolosamente un bambino che stava soffocando per una lisca di pesce conficcata in gola. Da questo episodio è nato il rito della benedizione della gola, che si celebra il 3 febbraio con due candele incrociate sul collo dei fedeli, e l’usanza di consumare il panettone avanzato dalle feste natalizie come gesto propiziatorio per la salute.

Un rito che si tiene in molte parrocchie ma che nella chiesa di san Biagio a Cittiglio assume un significato particolare: la sera del 3 febbraio la chiesa dedicata al santo riapre finalmente le porte dopo sette anni di chiusura per scavi archeologici e lavori di ripristino del sagrato. Per questo il Gruppo Amici di San Biagio ha organizzato, come da tradizione, la festa che quest’anno avrà un sapore speciale proprio per il ritorno all’agibilità dell’edificio sacro.

L’appuntamento è fissato per martedì 3 febbraio alle 20.30 con la Santa Messa, durante la quale si svolgerà il rito della benedizione della gola e la distribuzione del pane benedetto. Al termine della celebrazione i partecipanti potranno gustare panettone e vin brulé, in un momento comunitario che proseguirà con il suggestivo falò sul sagrato della chiesa.

Per agevolare la partecipazione alla serata, gli organizzatori hanno previsto un servizio navetta che dalle 20.00 collegherà via Filzi con piazza San Biagio, permettendo a tutti di raggiungere comodamente la chiesa.

Le celebrazioni proseguiranno poi domenica 8 febbraio alle 15 con una visita guidata alla chiesa di San Biagio, un’occasione preziosa per scoprire la storia e le particolarità di questo luogo di culto che dopo tanto tempo torna finalmente accessibile. Anche in questa occasione sarà attivo il servizio navetta da via Filzi, con partenza dalle 14.30.

Gli organizzatori assicurano che sia la festa che la visita guidata si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica.