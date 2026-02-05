Torna la “Pedala con i Campioni”: ad Azzio il grande ciclismo sposa la solidarietà

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di ciclismo del Varesotto. Domenica 22 marzo Azzio ospiterà la venticinquesima edizione della “Pedala con i Campioni”, la manifestazione non agonistica che trasforma la passione per i pedali in un concreto gesto di solidarietà. Dopo due anni di assenza, l’evento si ripresenta con una veste rinnovata e una nuova “casa” nell’Alto Varesotto, mantenendo però intatto lo spirito che l’ha resa un punto di riferimento per il territorio.

I campioni in sella per la solidarietà

L’anima della giornata resta il gruppo storico degli ex professionisti varesini che hanno deciso di rimettersi in gioco per una causa nobile. Tra i promotori dell’iniziativa figurano nomi che hanno fatto la storia del ciclismo locale e nazionale: Cristiano Frattini, Andrea Peron, Dario Andriotto, Daniele Nardello, Oscar Mason, Simone Zucchi, Tupak Casnedi e Stefano Zanini. Gli ex professionisti varesini, promotori dell’evento saranno in prima fila per guidare i partecipanti lungo le strade della Valcuvia, supportati dalla collaborazione della Società Ciclistica Orinese, di Sestero aps, di Ciclovarese e della Pro Loco di Azzio.

Nuova formula e percorsi

L’edizione del venticinquennale segna un cambio di passo logistico e tecnico. La partenza e l’arrivo saranno ad Azzio, grazie al supporto del comune e delle realtà locali coordinate da Michele Castelletti. Per quanto riguarda la modalità di partecipazione, l’evento abbraccia le nuove tendenze del ciclismo moderno: gli iscritti potranno scegliere tra i percorsi randonnée, per chi ama le lunghe distanze a ritmo regolare, e quelli gravel, pensati per chi vuole sporcare le ruote sugli sterrati. La manifestazione gode del patrocinio di Varese Doyoubike, a conferma dell’importanza turistica e sportiva della proposta.

Il ricavato alla Polha Varese

Come da tradizione, il cuore dell’evento è lo scopo benefico. Il ricavato della giornata verrà interamente devoluto alla Polha Varese, l’associazione che dal 1982 rappresenta un’eccellenza assoluta nella promozione e nell’agonismo degli sport paralimpici. Sostenere la Polha significa aiutare una realtà plurititolata che permette a tanti atleti con disabilità di praticare sport ai massimi livelli, portando il nome di Varese in tutto il mondo.

Il calendario delle pedalate

La “Pedala con i Campioni” si inserisce in un calendario primaverile già ricco di appuntamenti. Ad aprire la stagione del ciclismo non agonistico nel Varesotto sarà infatti la Pedalata di San Valentino, prevista per domenica 15 febbraio a Groppello di Gavirate, che offrirà percorsi su strada e gravel. Per chi volesse partecipare o richiedere informazioni sulla giornata di Azzio, è possibile contattare gli organizzatori agli indirizzi email sesteroaps@gmail.com o ciclovarese2022@gmail.com.