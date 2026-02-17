Tornano le Giornate del verde pulito: dal 6 all’8 marzo tutti gli appuntamenti a Saronno e dintorni

Tornano anche nel 2026 le “Giornate del Verde Pulito”, l’iniziativa dedicata alla cura dell’ambiente che coinvolge cittadini, associazioni e amministrazioni locali in un grande gesto collettivo per prendersi cura del territorio.

Tre giorni di appuntamenti, dal 6 all’8 marzo, con ritrovi in diversi Comuni tra Saronnese e Comasco, per raccogliere rifiuti, sistemare aree verdi e condividere un momento di impegno civico. Ai partecipanti saranno forniti i materiali necessari per la pulizia e la copertura assicurativa. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del proprio Comune o scrivere a info@parcolura.it.

Venerdì 6 marzo

Si parte venerdì 6 marzo con l’appuntamento a:

Caronno Pertusella – orari e punti di ritrovo sul sito del Comune

Sabato 7 marzo

Seconda giornata sabato 7 marzo con i seguenti appuntamenti:

Cadorago – ore 14.30, laghetto Pasquè, via Belleneuve (frazione Caslino al Piano). In concomitanza sono previste attività per bambini.

Faloppio – ore 14.00, piazza del Comune.

Lainate – ore 9.00, Casa degli orti, via per Garbagnate.

Lurate Caccivio – ore 9.00, parcheggio del Centro sportivo, via Leonardo da Vinci.

Olgiate Comasco – ore 9.00, piazza del mercato, via Milano.

Oltrona di San Mamette – ore 9.00, piazzale della Star.

Domenica 8 marzo

La giornata conclusiva, domenica 8 marzo, prevede un calendario ancora più ricco:

Bregnano – ore 9.00, Centro polifunzionale, via N. Sauro.

Cassina Rizzardi – ore 9.00, magazzino comunale, via A. Monti n. 21.

Cermenate – evento in concomitanza con “Puliamo Cermenate”, ore 8.30, parchi comunali: Scalabrini, via Repubblica, Alfieri, via Caio Plinio, Cascina Lavezzari, Zerbi.

Garbagnate Milanese – ore 9.30, parcheggio parco Il Bosco (lato chiosco), via Valera.

Lomazzo – ore 9.00, magazzino comunale, via della Traversa 12.

Montano Lucino – ore 9.00, area Fiera, via Sant’Andrea.

Rovello Porro – ore 9.30, parco giochi di via Luini.

Saronno – ore 8.30, ingresso Parco Lura di via Don Volpi e ingresso Parco Lura di Cascina Colombara (lato chiesa).

Uggiate con Ronago – località Uggiate – ore 9.00, piazzale Europa, piazza della Chiesa e via Milano.

Un impegno condiviso per il territorio

Le Giornate del Verde Pulito rappresentano un’occasione concreta per prendersi cura degli spazi comuni, rafforzare il senso di appartenenza e sensibilizzare grandi e piccoli al rispetto dell’ambiente.

Un fine settimana che mette al centro il territorio e la partecipazione attiva, con l’obiettivo di lasciare un segno positivo e duraturo nelle comunità coinvolte.