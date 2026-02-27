Tra musica e poesia La ballata di Nina Simone alla Biblioteca di Azzate

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, la Biblioteca di Azzate, col supporto dell’Amministrazione comunale, organizza un reading tenuto da Francesca Genti, scrittrice e poetessa, dal titolo “La ballata di Nina Simone”.

La lettura si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Azzate venerdì 6 marzo alle ore 21.

La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti (massimo 80).

Francesca Genti, autrice del romanzo in versi La ballata di Nina Simone (Harper Collins 2022, candidato al Premio Strega), legge e racconta la vita, l’ascesa, i successi e i fallimenti di Nina Simone, celebre cantante jazz e attivista per i diritti degli afroamericani.

Un percorso fatto di musica e successi artistici, ma anche di dolori, di matrimoni falliti, violenze subite, razzismo. Fino alla presa di coscienza, grazie all’incontro con Martin Luther King e all’esempio di Rosa Parks. E grazie alla musica, che diviene strumento di lotta e disobbedienza, di risveglio delle anime e delle coscienze.

La vita di Nina Simone tocca e attraversa temi cruciali ancora vivi e attuali, è la vita straordinaria di un’eroina contemporanea, perfetto esempio e modello della lotta contro il razzismo e per l’emancipazione femminile.

Io canto la bambina

Geniale e buona che sei stata,

uccisa cento volte, ma mai morta,

mai annullata. Sconfitta cento volte,

e poi risorta, rinata, ricreata.

Questo canto è per te, Nina Simone

La lettura di brani del libro e il racconto della vita della cantante saranno intervallati dall’ascolto di canzoni di questa straordinaria interprete della musica nera a cavallo tra jazz, blues e soul.