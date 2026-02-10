Tra musica techno palestinese ed edonismo depressivo in scena le fragilità della generazione Y

Sabato 14 febbraio alle 20.30 lo Spazio Yak di Varese ospita “Generazione Y”, spettacolo dell’attrice e autrice serba Ksenija Martinović che mescola teatro, musica e luci per raccontare i Millennials

Sabato 14 febbraio alle 20.30 lo Spazio Yak di Varese ospita “Generazione Y“, spettacolo dell’attrice e autrice serba Ksenija Martinović che mescola teatro, musica e luci per raccontare i Millennials.

Non aspettatevi però un classico spettacolo a sedere: qui il pubblico è invitato a muoversi, seguendo il ritmo delle luci e della musica. L’obiettivo è parlare dei ragazzi nati tra metà anni Ottanta e primi Duemila – la cosiddetta Generazione Y – con le loro contraddizioni: fragili ma iperconnessi, alla ricerca di comunità in un mondo sempre più digitale.

Il punto di partenza è la storia vera di Sama’ Abdulhadi, DJ palestinese diventata virale grazie a Boiler Room (piattaforma di streaming musicale nata a Londra nel 2010, celebre per i suoi DJ set in cui l’artista suona di fronte a una telecamera con il pubblico alle spalle, ndr) e conosciuta in tutto il mondo come “The Palestinian Techno Queen“.

Attraverso la sua figura emerge una domanda: cosa significa ballare in zone di guerra, di confine, di resistenza? E soprattutto: questa generazione cresciuta senza Guerra fredda ma con lo smartphone in mano, definita dai sociologi come narcisista e individualista, balla davvero solo “per non pensare”?

Lo spettacolo riprende le riflessioni del filosofo Mark Fisher sul cosiddetto “edonismo depressivo”: in un mondo dove tutto è a portata di clic, come si spegne l’angoscia per ciò che ci circonda? In scena ci sono Federica D’Angelo, Alessio Genchi, Ksenija Martinović, Matteo Prosperi e Margherita Varricchio, con coreografie di Matilde Ceron. La produzione è del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

INFO PRATICHE

Sabato 14 febbraio alle 20.30

Aperitivo in teatro alle 19.30 su prenotazione

Biglietti online: intero 12€, ridotto 8€, under 18 6€ (più prevendita)

Biglietti in cassa: intero 14€, ridotto 10€, under 18 8€

Maggiori informazioni: www.spazioyak.it

Sonnet 4.5