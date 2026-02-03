Tra YouTube e teatro, I Pantellas si raccontano a “La Materia del giorno”

Oltre sette milioni di iscritti su YouTube, 17 anni di carriera passati a far ridere un’intera generazione e ora una nuova sfida che li riporta dal vivo, a contatto diretto con il loro pubblico. Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, meglio noti come iPantellas, sono pronti a raccontarsi.

Il duo comico varesotto sarà protagonista oggi pomeriggio, martedì 3 febbraio, alle ore 16, della trasmissione “La Materia del Giorno”. Un’occasione per fare il punto sulla loro evoluzione artistica e svelare i dettagli dei loro progetti futuri, che li vedranno calcare i palchi del territorio nelle prossime settimane.

Il ritorno a teatro: Legnano e Gallarate

Per i fan della zona l’appuntamento è doppio. I Pantellas porteranno il loro nuovo show, dal titolo “Viaggi nel tempo nella vita reale”, in due dei principali teatri del basso Varesotto e dell’Altomilanese:

Domenica 8 febbraio (ore 17): Teatro Tirinnanzi di Legnano.

Domenica 22 febbraio (ore 17): Teatro Condominio di Gallarate.

Uno spettacolo tra edutainment e multiverso

Non si tratta di una semplice sequenza di sketch, ma di un’esperienza di “edutainment” della durata di un’ora e 45 minuti. Un capitolo inedito e più maturo del loro percorso creativo.

La trama dello spettacolo gioca con la fantascienza e il paradosso: grazie a un misterioso oggetto extraterrestre, Daniel e Jacopo vengono catapultati in un multiverso. Sul palco i due si ritroveranno a interagire con grandi figure del passato e con i personaggi più iconici del loro repertorio digitale.

Il ritmo si fa serrato quando il dispositivo interstellare si rompe, trasformando il viaggio di ritorno in una sfida caotica e surreale. Uno show pensato non solo per la “Generazione YouTube”, ma per un pubblico trasversale, capace di unire la leggerezza della comicità a una riflessione più profonda sul racconto generazionale.