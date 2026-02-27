Tradate ricorda il professor Arnaldo Bianchi con un concerto al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate

Un concerto per ricordare il professor Arnaldo Bianchi e il segno profondo che ha lasciato nella comunità.

Domenica 1° marzo alle 16 il Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone ospiterà “Insieme per Arnaldo”, appuntamento musicale per rendere omaggio alla figura del professore scomparso all’improvviso nel febbraio dell’anno scorso, attraverso la musica e la partecipazione di tanti musicisti che hanno voluto contribuire alla realizzazione dell’evento.

Il concerto si propone come un momento di ricordo condiviso, capace di unire affetto e riconoscenza. Sul palco si alterneranno musicisti che, con le loro esecuzioni, ripercorreranno idealmente il cammino umano e culturale del professor Arnaldo Bianchi, musicista appassionato, docente apprezzato e amato tanto dai colleghi quato dagli studenti.

L’evento – organizzato con la collaborazione degli oratori di Tradate, Ceppine e Abbiate – vuole essere non solo una commemorazione, ma anche un’occasione per ritrovarsi come comunità attorno ai valori che il professore ha incarnato nel corso della sua vita: la musica, l’attenzione ai ragazzi, la solidarietà.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.