Tragedia di Crans-Montana, Fontana: giovedì il “Premio Rosa Camuna” al team di professionisti lombardi

La consegna dell’onorificenza 2026 si terrà il 19 febbraio alle 14 in piazza Città di Lombardia: cerimonia anticipata rispetto alla data tradizionale del 29 maggio

Crans-Montana, rientrate all’aeroporto di Linate le salme di 5 italiani

Regione Lombardia conferirà il Premio Rosa Camuna 2026 al Team dei professionisti lombardi intervenuti a seguito della tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera.

La decisione è stata presa dal presidente Attilio Fontana e dalla Giunta regionale. La consegna della più alta onorificenza della Regione avverrà giovedì 19 febbraio, alle ore 14, a Milano, nella Media Lounge di piazza Città di Lombardia.

«Un’iniziativa – spiega il presidente Fontana – che anticipa eccezionalmente la tradizionale cerimonia del 29 maggio, in occasione della ‘Festa della Lombardia’, e che fa seguito alle notizie, comunicate nei giorni scorsi, del trasferimento dalla terapia intensiva ai reparti specializzati, di tutti i feriti rimasti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana».

«Un riconoscimento e un ringraziamento formale – conclude Fontana – alle donne e agli uomini che hanno raggiunto un risultato tanto difficile quanto importantissimo».

Pubblicato il 17 Febbraio 2026
