Tragedia in Valdidentro: valanga travolge e uccide due giovani alpinisti
Due giovani escursionisti, un uomo e una donna, sono stati travolti nella mattina di giovedì 26 febbraio da una valanga sul Monte Cornaccia lungo l'impervio versante sud-ovest
Tragedia in quota nella mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, in Alta Valtellina. Due giovani alpinisti, un uomo e una donna di età stimata tra i 20 e i 30 anni, hanno perso la vita dopo essere stati travolti da una valanga in Valdidentro, in provincia di Sondrio. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando è stata segnalata la caduta di una massa nevosa nel settore del Monte Cornaccia, lungo l’impervio versante sud-ovest.
Una ricerca disperata in quota
I soccorsi si sono attivati immediatamente con il massimo livello di urgenza. Data la zona particolarmente difficile da raggiungere e il “codice rosso” assegnato alla valanga, sul posto sono stati inviati contemporaneamente l’elisoccorso di Sondrio e quello di Bergamo. Le squadre del Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, hanno operato in condizioni complesse per individuare i due scialpinisti nel minor tempo possibile. Senza conseguenze invece una terza persona, che faceva parte del gruppetto di escursionisti ed è stato testimone dell’evento; l’uomo non ha riportato ferite e non è stato ospedalizzato.
Il drammatico ritrovamento
Nonostante la rapidità dell’intervento, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Dopo una frenetica attività di ricerca sulla massa nevosa, i soccorritori hanno rinvenuto i corpi ormai senza vita. Le vittime, di cui non sono ancora state rese note le generalità, si trovavano in un’area impervia a circa 10 chilometri da Valdidentro, in un contesto di alta montagna che in queste ore presentava criticità legate alla stabilità del manto nevoso.
