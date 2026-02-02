Traguardo storico a Solaro, 100 candeline per la signora Luigia: festa grande in famiglia e in contrada

Solaro festeggia un compleanno davvero speciale. Nella giornata di ieri, la comunità si è riunita per rendere omaggio alla signora Luigia, che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni.

Una festa vissuta all’insegna degli affetti più cari: Luigia ha spento le candeline circondata dall’amore dei figli, del fratello e di una numerosa schiera di nipoti e pronipoti, testimoni di un secolo di storia familiare e cittadina.

L’evento non è stato solo un affare di famiglia. A festeggiare la signora Luigia sono intervenuti anche numerosi amici e una delegazione della Contrada La Costa. Angela Monti, a nome della contrada, ha voluto omaggiare la festeggiata con la lettura di una simpatica poesia dedicata, sottolineando il legame profondo che unisce la centenaria alle tradizioni locali.

Particolarmente toccante è stato il momento in cui una piccola pronipote ha letto un’altra poesia dedicata alla bisnonna, un simbolico ponte tra la generazione più giovane e quella che ha attraversato un intero secolo.

Tutta Solaro si unisce nel fare i più cari auguri alla signora Luigia per questo magnifico compleanno.