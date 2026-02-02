Varese News

Saronno/Tradate

Traguardo storico a Solaro, 100 candeline per la signora Luigia: festa grande in famiglia e in contrada

Domenica di celebrazioni per una nuova centenaria solarese. Tra poesie, nipoti e l'affetto della contrada "La Costa", la comunità si è stretta attorno a una delle sue cittadine più longeve

Generico 02 Feb 2026

Solaro festeggia un compleanno davvero speciale. Nella giornata di ieri, la comunità si è riunita per rendere omaggio alla signora Luigia, che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni.

Una festa vissuta all’insegna degli affetti più cari: Luigia ha spento le candeline circondata dall’amore dei figli, del fratello e di una numerosa schiera di nipoti e pronipoti, testimoni di un secolo di storia familiare e cittadina.

L’evento non è stato solo un affare di famiglia. A festeggiare la signora Luigia sono intervenuti anche numerosi amici e una delegazione della Contrada La Costa. Angela Monti, a nome della contrada, ha voluto omaggiare la festeggiata con la lettura di una simpatica poesia dedicata, sottolineando il legame profondo che unisce la centenaria alle tradizioni locali.

Particolarmente toccante è stato il momento in cui una piccola pronipote ha letto un’altra poesia dedicata alla bisnonna, un simbolico ponte tra la generazione più giovane e quella che ha attraversato un intero secolo.

Tutta Solaro si unisce nel fare i più cari auguri alla signora Luigia per questo magnifico compleanno.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.