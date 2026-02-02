Traguardo storico a Solaro, 100 candeline per la signora Luigia: festa grande in famiglia e in contrada
Domenica di celebrazioni per una nuova centenaria solarese. Tra poesie, nipoti e l'affetto della contrada "La Costa", la comunità si è stretta attorno a una delle sue cittadine più longeve
Solaro festeggia un compleanno davvero speciale. Nella giornata di ieri, la comunità si è riunita per rendere omaggio alla signora Luigia, che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni.
Una festa vissuta all’insegna degli affetti più cari: Luigia ha spento le candeline circondata dall’amore dei figli, del fratello e di una numerosa schiera di nipoti e pronipoti, testimoni di un secolo di storia familiare e cittadina.
L’evento non è stato solo un affare di famiglia. A festeggiare la signora Luigia sono intervenuti anche numerosi amici e una delegazione della Contrada La Costa. Angela Monti, a nome della contrada, ha voluto omaggiare la festeggiata con la lettura di una simpatica poesia dedicata, sottolineando il legame profondo che unisce la centenaria alle tradizioni locali.
Particolarmente toccante è stato il momento in cui una piccola pronipote ha letto un’altra poesia dedicata alla bisnonna, un simbolico ponte tra la generazione più giovane e quella che ha attraversato un intero secolo.
Tutta Solaro si unisce nel fare i più cari auguri alla signora Luigia per questo magnifico compleanno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.