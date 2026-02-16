Trasporti, in arrivo 105 milioni per i bus lombardi: oltre 10 milioni per l’area Varese-Como-Lecco

Una “rivoluzione della mobilità” che punta su mezzi ecologici, sicurezza e riduzione delle emissioni. Regione Lombardia ha approvato oggi uno stanziamento di oltre 105 milioni di euro destinato al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale (TPL).

Il provvedimento, varato su proposta dell’assessore ai Trasporti Franco Lucente di concerto con l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione, mira a far circolare in Lombardia circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale entro la fine di quest’anno.

Le risorse per il territorio

Il piano di investimenti, che copre il quinquennio 2024-2028, distribuisce le risorse tra le diverse Agenzie TPL della regione. Per il bacino che comprende le province di Varese, Como e Lecco, sono stati assegnati complessivamente 10.535.995,72 euro.

Questi fondi non serviranno solo all’acquisto di nuovi veicoli, ma saranno impiegati anche per ridurre le emissioni inquinanti migliorando la qualità dell’aria, rafforzare la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante sui mezzi, adeguare i depositi per gestire le nuove tecnologie di alimentazione, come l’elettrico e il metano.

Transizione ecologica e benefici per i cittadini

“Lavoriamo per coniugare l’efficienza con la massima sostenibilità ambientale”, ha spiegato l’assessore Maione, sottolineando come la trasformazione delle risorse in benefici tangibili per la salute sia una priorità.

L’investimento complessivo di 105.829.530 euro proviene dal “Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile” in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Di questi, oltre 63 milioni saranno assegnati già per l’esercizio 2026, mentre la restante parte sarà distribuita tra il 2027 e il 2028.

«Le risorse stanziate per il bacino di Como, Lecco e Varese rappresentano una scelta chiara e coerente: investire su un trasporto pubblico più moderno, affidabile e sostenibile, partendo dalle esigenze reali delle comunità locali e traducendole in interventi concreti e programmati»”: così i consiglieri regionali Luigi Zocchi e Romana Dell’Erba, in seguito alla delibera con cui Regione Lombardia ha destinato oltre 10,5 milioni di euro al bacino, che comprende i territori di Como, Lecco e Varese per il rinnovo del parco autobus.

«Si tratta di un investimento rilevante – hanno evidenziato Dell’Erba e Zocchi – che consentirà di immettere in servizio mezzi a basso impatto ambientale e di adeguare depositi e strutture operative alle nuove tecnologie, dall’elettrico al metano, con effetti positivi sulla sicurezza, sull’affidabilità del servizio e sulla riduzione delle emissioni».

«In questo percorso – hanno aggiunto Zocchi e Dell’Erba – va riconosciuto il lavoro svolto dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente e dall’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che hanno saputo costruire una programmazione capace di coniugare innovazione, sostenibilità ambientale e attenzione concreta ai bisogni dei territori».

«Il potenziamento del parco mezzi – hanno concluso i consiglieri regionali – non è solo una scelta ambientale, ma una decisione strategica per rendere più efficiente la mobilità quotidiana, ridurre il traffico privato e offrire ai cittadini del bacino Como–Lecco–Varese un trasporto pubblico all’altezza delle sfide future».