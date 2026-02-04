Trasporto sociale e umanità: l’impegno dell’associazione “Dai una mano” di Malnate

Una realtà nata nel 2019 a Malnate, è diventata oggi uno dei punti di riferimento per il trasporto sociale e il supporto alle persone più fragili del territorio.

Se ne è parlato a Radio Materia, durante la trasmissione Soci All Time, realizzata in collaborazione con CSV Insubria, con ospite Marco Colombo, volontario dell’associazione: «Il 98% della nostra attività è dedicato al trasporto sociale – racconta – ma attorno a questo ruotano tanti altri piccoli servizi che per qualcuno fanno una grande differenza».

Un servizio essenziale in un territorio complesso

In un’area come quella varesina, fatta di comuni distanti tra loro e collegamenti non sempre semplici, il trasporto diventa spesso un bisogno primario. “Dai una mano” collabora con diversi Comuni del circondario, che affidano all’associazione il trasporto di anziani, persone con disabilità e minori verso ospedali, scuole e strutture specializzate.

«Non siamo un taxi – sottolinea Colombo – ma un servizio che nasce per rispondere a necessità reali. Molte persone non guidano più o non hanno familiari disponibili durante il giorno. In questi casi interveniamo noi».

Dal lavoro alla scelta del volontariato

Colombo racconta il suo ingresso nell’associazione come una scelta naturale: «Dopo quarant’anni di lavoro mi sono fermato un anno. Poi ho sentito il bisogno di rimettermi in gioco. Ho cercato “volontariato Malnate” su Google e ho trovato “Dai una mano”. Ho chiamato e sono partito».

Per diventare volontari servono poche cose: «Chiediamo una patente B e un po’ di empatia. Tutto il resto deve venire dal cuore».

Accompagnare, ma anche ascoltare

Tra i momenti più intensi dell’esperienza, Colombo ricorda quelli vissuti negli ospedali: «Capita di accompagnare una persona che riceve notizie difficili. In quel momento non serve fare nulla di speciale, basta esserci: a volte vogliono solo parlare, sfogarsi. Anche questo fa parte del servizio».

Il ricordo di Maurizio Ghiraldi

Durante l’intervista Marco Colombo ha voluto ricordare Maurizio Ghiraldi, socio fondatore e anima dell’associazione, scomparso recentemente: «Era una fucina di idee, una presenza fondamentale. Il vuoto si sente, ma il consiglio direttivo ha deciso con forza di andare avanti, anche nel suo nome».

Tra i progetti più originali nati sotto la sua spinta c’è quello delle pedane in Lego per abbattere le barriere architettoniche nei negozi di Malnate, realizzate con mattoncini raccolti e donati da cittadini e scuole.

Uno sguardo avanti: servono nuovi volontari

Il futuro dell’associazione passa dalla capacità di allargare la rete: «Non chiediamo tantissimo – conclude Colombo – bastano due o tre ore alla settimana. Anche quattro o cinque persone in più farebbero una differenza enorme e ci permetterebbero di sviluppare nuovi progetti».