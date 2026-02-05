Varese News

Tre liste confermate per le elezioni di Laveno. Santagostino: “Pronto a ricandidarmi”

Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative di Laveno Mombello inizia a delinearsi, anche se candidature e programmi non sono ancora stati ufficializzati

Laveno Mombello maggio 2023, i cantieri

Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative di Laveno Mombello inizia a delinearsi, anche se candidature e programmi non sono ancora stati ufficializzati. A meno di un anno dal voto, le principali aree politiche stanno lavorando alla costruzione delle rispettive proposte, tra percorsi di continuità, nuovi progetti civici e tentativi di allargamento alla società civile.

Centrodestra, Civitas e area di centrosinistra si muovono su piani diversi, ma con un elemento comune: la volontà di presentarsi come realtà aperte. Al momento il gioco è dunque fermo a tre candidature certe ma potrebbero esserci sorprese. Le elezioni amministratrice si terranno il 24 e il 25 maggio.

Civitas – Continuità amministrativa

La lista Civitas, attualmente al governo del territorio, conferma l’intenzione di ripresentarsi alle elezioni puntando sulla continuità dell’azione amministrativa e sulla stessa squadra che ha guidato il Comune nell’ultimo mandato. Il sindaco uscente Luca Santagostino sottolinea la coesione del gruppo e rivendica il raggiungimento di oltre l’80% degli obiettivi programmatici, oltre alla gestione di criticità storiche emerse nel corso del mandato. Anche in questo caso, il nome del candidato sindaco non è ancora definito: Santagostino si dice disponibile, ma ribadisce che la scelta spetterà al gruppo.

Area centrosinistra – Percorso ancora in definizione

Il centrosinistra si presenta come il fronte aperto e in fase di costruzione. Programma, perimetro politico e composizione della lista non sono ancora definiti, ma l’orientamento è quello di una maggiore apertura alla società civile e di un possibile superamento dell’etichetta tradizionale di centrosinistra, anche attraverso un eventuale cambio di nome.
Il lavoro parte da un questionario rivolto alla popolazione, che costituirà la base per le linee programmatiche, affiancato da altri momenti di partecipazione. Il consigliere di opposizione Francesco Anania esclude accordi strutturati con il centrodestra e ridimensiona le ipotesi di una lista unitaria. I temi emersi in consiglio comunale – servizi, biblioteca, parcheggi, viabilità – sono destinati a entrare nel confronto elettorale, che al momento non è ancora nel vivo.

Area centrodestra – Lista civica in costruzione

Il centrodestra sta lavorando alla costruzione di una lista che, pur avendo una matrice politica chiara, si presenta come civica e aperta alla cittadinanza. Il nome del candidato sindaco non è ancora ufficiale, ma il progetto si sta sviluppando attorno alla figura di Giovanni Castelli, presidente della Laveno Mombello ASD e agronomo di fama mondiale. La Lega cittadina, tramite la segretaria Rossana Carta, rivendica un percorso fondato sull’ascolto del territorio, avviato da circa un anno, con incontri con cittadini, associazioni e realtà locali. L’obiettivo è la definizione di un programma rivolto sia ai residenti sia ai turisti, senza preclusioni politiche e con la volontà di coinvolgere competenze diverse. L’ufficializzazione della candidatura e delle linee programmatiche è attesa nelle prossime settimane.

Pubblicato il 05 Febbraio 2026
