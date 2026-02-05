Tre liste confermate per le elezioni di Laveno. Santagostino: “Pronto a ricandidarmi”
Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative di Laveno Mombello inizia a delinearsi, anche se candidature e programmi non sono ancora stati ufficializzati
Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative di Laveno Mombello inizia a delinearsi, anche se candidature e programmi non sono ancora stati ufficializzati. A meno di un anno dal voto, le principali aree politiche stanno lavorando alla costruzione delle rispettive proposte, tra percorsi di continuità, nuovi progetti civici e tentativi di allargamento alla società civile.
Centrodestra, Civitas e area di centrosinistra si muovono su piani diversi, ma con un elemento comune: la volontà di presentarsi come realtà aperte. Al momento il gioco è dunque fermo a tre candidature certe ma potrebbero esserci sorprese. Le elezioni amministratrice si terranno il 24 e il 25 maggio.
Civitas – Continuità amministrativa
La lista Civitas, attualmente al governo del territorio, conferma l’intenzione di ripresentarsi alle elezioni puntando sulla continuità dell’azione amministrativa e sulla stessa squadra che ha guidato il Comune nell’ultimo mandato. Il sindaco uscente Luca Santagostino sottolinea la coesione del gruppo e rivendica il raggiungimento di oltre l’80% degli obiettivi programmatici, oltre alla gestione di criticità storiche emerse nel corso del mandato. Anche in questo caso, il nome del candidato sindaco non è ancora definito: Santagostino si dice disponibile, ma ribadisce che la scelta spetterà al gruppo.
