Tre sfilate e sport invernali anche senza neve per il Carnevale di Olgiate Olona

Da metà febbraio il paese si anima con maschere e colori per un Carnevale diffuso in tutto il paese

Tre giornate di festa, colori e sport invernali per il Carnevale ambrosiano dei ragazzi. A Olgiate Olona il Carnevale torna con un ricco programma pensato per bambini, famiglie e gruppi mascherati, con tre sfilate distribuite nel mese di febbraio.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è il tema “Sport invernali, con o senza neve”, che accompagnerà carri e maschere lungo le vie del paese.

Il primo appuntamento in centro

Il primo momento di festa è in programma domenica 15 febbraio. La sfilata in centro partirà alle 14.30, con ritrovo in piazza San Gregorio. Un appuntamento pomeridiano che darà ufficialmente il via al Carnevale olgiatese.

La sfilata serale del giovedì grasso

Il secondo evento è previsto per giovedì 19 febbraio, con una sfilata serale. Il ritrovo è fissato alle 20.30 in piazza Santo Stefano, per un appuntamento in notturna che porterà musica e maschere nel cuore del paese.

Gran finale dal Gerbone al Buon Gesù

Il gran finale del Carnevale ambrosiano dei ragazzi è in programma sabato 21 febbraio. La sfilata partirà alle 14.30 con un percorso che andrà dal Gerbone al Buon Gesù, chiudendo la rassegna carnevalesca con un pomeriggio dedicato a fantasia e creatività.

Per tutti gli appuntamenti è previsto l’annullamento in caso di pioggia.

L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione della Comunità Pastorale San Gregorio Magno, del Comune a e della Pro Loco di Olgiate Olona.