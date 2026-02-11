Trova due ladre in casa ad Arnate: i carabinieri di Gallarate arrestano una donna e denunciano una 16enne

Tentano il furto in casa ad Arnate, ma vengono fermate dai carabinieri. È successo nel tardo pomeriggio di martedì: i militari di Gallarate hanno arrestato in flagranza per tentato furto in abitazione aggravato una 28enne italiana, di origini rom e già nota alle forze dell’ordine. Con lei una 16enne di origine serba, che è stata denunciata.

La due donne sono state sorprese dal proprietario di casa nel soggiorno della sua abitazione: approfittando della sua momentanea assenza della vittima, che si era allontanata per effettuare una commissione lasciando la porta di casa chiusa senza mandate, si erano già impossessate delle chiavi di un veicolo, che era parcheggiato all’esterno.

Il tempestivo intervento dei militari, allertati dalla chiamata pervenuta al NUE 112, ha evitato che le due corree portassero a termine il loro intento criminoso.

Per la maggiorenne, che deve rispondere di tentato furto in abitazione aggravato dall’impiego di un minore degli anni 18, sono scattate le manette. La donna, le cui condizioni di salute sono state giudicate incompatibili con la detenzione carceraria, è stata portata agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza in attesa del giudizio direttissimo, che si terrà nella giornata odierna.

La minorenne, che comunque dovrà rispondere del concorso nel reato, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ed è stata affidata alla madre.

Sono in corso approfondimenti investigativi su eventuale coinvolgimento delle due donne per altri furti consumati nella zona.