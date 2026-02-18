Varese News

Trovata a Varese una fede nuziale all’Esselunga di Masnago: appello per rintracciare il proprietario

La fede verrà consegnata esclusivamente dopo una verifica della reale proprietà (ad esempio attraverso dettagli sull’anello o sulle circostanze dello smarrimento). In caso contrario, verrà affidata alle forze dell’ordine

fede persa

Ha trovato una fede nuziale all’interno dell’Esselunga di Masnago e ora lancia un appello per rintracciare il legittimo proprietario prima di consegnarla ai Carabinieri.

È successo lunedì 16 febbraio 2026, intorno alle 12.30. La persona che l’ha rinvenuta spiega di voler tentare una strada “breve” per restituire l’anello a chi l’ha smarrito, chiedendo la pubblicazione di un annuncio.

Gli interessati scrivano a elena.0809@live.it

(immagine di repertorio)

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
