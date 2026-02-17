Tulipani da cogliere con il bulbo a Varese: all’Agricola un anticipo di primavera in serra

La primavera quest’anno si può cogliere con le proprie mani. Da sabato 21 febbraio la serra dell’Agricola di via Pisna 1 a Varese si trasforma in un angolo fiorito dove protagonisti sono i tulipani, pronti per essere raccolti direttamente con il loro bulbo.

Non si tratta solo di acquistare un bouquet, ma di vivere un’esperienza: passeggiare tra filari coloratissimi, scegliere le varietà preferite e coglierle personalmente. Ogni tulipano viene estratto con il bulbo, così da poter essere ripiantato e tornare a fiorire anche il prossimo anno.

Un gesto semplice che racchiude una promessa: portare a casa non solo la bellezza di un mazzo appena colto, ma anche la continuità della natura che si rinnova stagione dopo stagione.

L’iniziativa è pensata per gli amanti dei fiori e del giardinaggio, per chi desidera regalarsi un momento immerso nei colori e nei profumi della serra e per chi sogna di creare nel proprio giardino – o sul balcone di casa – un angolo di primavera tutto personale.

Un’occasione per vivere i tulipani in modo diverso, più autentico e partecipato, trasformando una semplice visita in un ricordo da far rifiorire nel tempo.

Il laboratorio “Aspettando la Primavera”

Accanto all’esperienza della raccolta in serra, il 21 febbraio Agricola propone anche un momento dedicato alla creatività e alla cura dei dettagli. Nel laboratorio “Aspettando la Primavera”, organizzato da Agricola Home&Garden, i partecipanti realizzeranno una composizione naturale con bulbose a fioritura primaverile, muschio ed elementi ispirati al mondo vegetale, per dare vita a un allestimento spontaneo ed elegante. Un’attività pratica e rilassante, aperta a tutti, anche a chi non ha esperienza, con tutti i materiali forniti dagli organizzatori.

“Tulipani: dalla terra alle composizioni”

Per chi desidera approfondire davvero il mondo dei tulipani, il weekend successivo – sabato 28 febbraio – Agricola propone un secondo laboratorio creativo: “Tulipani: dalla terra alle composizioni”, un incontro dedicato alla bellezza autentica di questi fiori e al fascino delle piante bulbose.

Il workshop prevede una prima parte teorica, chiara e concreta, durante la quale verranno illustrate le diverse tipologie di tulipani, le loro caratteristiche e le corrette tecniche di coltivazione. Si parlerà inoltre del metodo più appropriato per estrarli, tagliarli e conservare il bulbo nel tempo, così da imparare a gestirli con consapevolezza anche a casa.

A seguire, la parte pratica: ogni partecipante potrà scegliere i propri tulipani direttamente dalla serra per poi trasformarli in una delicata composizione utilizzando un vaso in vetro, beargrass e materiali naturali. Un momento creativo, elegante e rilassante, dove la manualità incontra la freschezza del fiore appena colto.

Anche in questo caso, il materiale necessario verrà fornito durante il corso.

