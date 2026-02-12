Turismo a Varese: nel 2025 tre milioni di presenze in provincia grazie alla sinergia tra enti e imprese

La provincia di Varese ha superato i 3 milioni di presenze turistiche nel 2025, con un incremento del 10% rispetto al 2024 e del 36% rispetto al periodo pre-Covid del 2019. Gli arrivi hanno superato quota 1 milione e 700 mila (+10%). I dati, elaborati dall’Ufficio Analisi Economiche della Camera di Commercio su base Provincia di Varese Ross1000–Polis Regione Lombardia, sono stati presentati alla BIT in occasione dell’assemblea dei soci di Fondazione Varese Welcome.

Un risultato che premia il lavoro di squadra tra Camera di Commercio, Provincia, Comunità Montana, Comuni e imprese. «Quando istituzioni e sistema economico agiscono congiuntamente – ha sottolineato Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e della Camera di Commercio – il territorio dimostra di saper intercettare le aspettative di un turismo sempre più attento a qualità e sostenibilità».

Determinante il contributo del turismo internazionale, che rappresenta il 67% della domanda complessiva: quasi 1,2 milioni gli arrivi dall’estero (+13%), con Stati Uniti e Germania in testa, seguiti da Francia, Svizzera e Cina. L’area di Malpensa si conferma trainante, concentrando oltre la metà degli arrivi provinciali (+19%). Cresce anche l’extralberghiero, con +35% di arrivi e +25% di presenze, e una permanenza media di 3,1 giorni, che sale a 3,8 nell’area del Lago Maggiore.

Alla BIT è stato presentato anche il piano attività 2026. Dopo il successo del progetto Varese DoYouBike, il focus resta sul binomio sport-turismo. In calendario la Mezza Maratona nel 2026, preludio alla Maratona dei Laghi 2027, e il rafforzamento di Varese Sport Commission per attrarre eventi durante tutto l’anno.

Accanto al ciclismo nasceranno due nuove verticalizzazioni: Varese DoYouGolf, che metterà in rete i principali campi del territorio per posizionare la provincia nel turismo golfistico internazionale, e Varese DoYouFly, dedicato alla valorizzazione della storica vocazione aeronautica varesina e alle attività outdoor legate al volo.

L’obiettivo condiviso è consolidare una crescita solida e sostenibile, facendo della provincia di Varese una destinazione sempre più attrattiva e competitiva sui mercati internazionali.