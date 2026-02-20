Tutti fra i 15 e i 20 anni, a Gorla Minore arriva il concerto dei giovanissimi

Non ditelo più che i giovanissimi non hanno voglia di fare niente.

Smettiamo di cadere in pregiudizi e luoghi comuni, perché basta lasciare parlare i fatti: chi ha ritrosie nell’ammettere che queste nuove generazioni abbiano una marcia in più, non potrà che ricredersi.

Un esempio sarà ciò che avverrà a Gorla Minore sabato 28 febbraio con una straordinaria jazz orchestra.

Una ventina di giovanissimi fra i 15 e i 20 anni daranno vita a un concerto di qualità, con un repertorio che attingerà ai grandi classici e porterà sul palco tutta l’energia dei musicisti.

Il progetto ha radici lontane e finalmente ha potuto concretizzarsi, come racconta il diciottenne Tommaso Bolis.

«Il progetto di creare una BigBand era nell’aria da parecchio tempo, ma trovare gli spazi per provare ed esibirsi con una formazione di 20 persone non è per nulla semplice. Grazie al supporto del comune di Gorla Minore siamo riusciti ad organizzare il concerto dal nome “Swingin’ the youth“».

Tanti musicisti della zona parteciperanno al progetto, ma non solo: «Attraversando i grandi classici la jazz orchestra porterà una proposta innovativa nelle zone impegnando ragazzi giovani tra i 15 e i 20 anni provenienti da tutta la regione e dell’Emilia Romagna. L’augurio è che questa formazione possa diventare il futuro per molti giovani che vivono tutti i giorni di musica e che possa ispirare molti altri nel scegliere questa direzione».

Entusiasmo e passione come ingredienti principali, dunque, ma anche la ferma volontà di dare una vera e propria concretezza ai sogni. Partendo dal talento, dalla disciplina, dall’impegno quotidiano fra spartiti e prove.

Questi ragazzi hanno voglia di fare, di impegnarsi e credere ai sogni: il modo migliore per premiarli sarà andarli ad ascoltare in auditorium Peppo Ferri a Gorla Minore, sabato 28 febbraio alle 21. Ingresso libero.

Il concerto sarà trasmesso anche in diretta sui canali del comune e attraverso i social. Ma l’entusiasmo raccontato da Bolis e dai suoi amici meriterà un grande applauso: se dal vivo ancora meglio.