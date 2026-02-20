Varese News

“Tuttiscrittori 2026” festeggia 20 anni: al via il concorso letterario di Somma Lombardo

Il concorso a cura della proloco Coarezza di si conferma un appuntamento atteso da appassionati di scrittura, scuole, gruppi letterari e lettori, con l’obiettivo di valorizzare il talento e offrire uno spazio di espressione aperto a tutti

C’è una storia rimasta nel cassetto? È il momento di farla volare. Torna il concorso letterario “Tuttiscrittori”, che nel 2026 celebra un traguardo importante: vent’anni di parole, sogni e creatività.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Coarezza, invita autori esperti e aspiranti scrittori a mettersi in gioco con un tema speciale, scelto proprio per celebrare la ventesima edizione: “20 anni che ci provo”. Un titolo che lascia spazio all’interpretazione personale, alla memoria, ai tentativi, alle sfide e ai percorsi di crescita.

C’è tempo fino al 28 febbraio 2026 per inviare il proprio elaborato. Gli organizzatori invitano a non aspettare l’ultimo momento: ogni parola merita attenzione e ogni storia può diventare un’occasione di condivisione.

Il concorso si conferma un appuntamento atteso da appassionati di scrittura, scuole, gruppi letterari e lettori, con l’obiettivo di valorizzare il talento e offrire uno spazio di espressione aperto a tutti.

Per consultare il regolamento e iscriversi è possibile visitare il sito www.prolococoarezza.it oppure scrivere a concorsi@prolococoarezza.it.
Regolamento e modulo di iscrizione sono disponibili anche in formato pdf sul portale ufficiale.

“Tuttiscrittori XX – 20 anni che ci provo”: perché scrivere è un viaggio che vale sempre la pena intraprendere.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 20 Febbraio 2026
