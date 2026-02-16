UCIIM Varese, due anni di impegno tra memoria, legalità e formazione

Due anni intensi, caratterizzati da impegno civico, formazione di qualità e una presenza sempre più significativa nel territorio. La sezione UCIIM Varese “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici” si conferma oggi come un punto di riferimento per docenti, dirigenti scolastici ed educatori che desiderano vivere la professione non solo come lavoro, ma come scelta culturale e responsabilità sociale.

Tra le iniziative più significative spicca il Premio Rocco Chinnici, concorso nazionale di educazione civica che quest’anno giunge alla sua seconda edizione. Nato per valorizzare le buone pratiche educative nel campo della legalità e per mantenere viva la memoria del magistrato, il premio sta assumendo una dimensione sempre più ampia.

Grazie alla collaborazione nella promozione con diversi Uffici Scolastici Regionali, hanno partecipato – e parteciperanno anche quest’anno – numerose scuole provenienti da tutta Italia. La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di maggio presso il Salone Estense di Varese, grazie al patrocinio del Comune di Varese, a conferma del forte legame tra scuola, istituzioni e territorio.

Accanto a questo percorso, grande rilievo assume la Marcia della Pace del 23 maggio 2026, organizzata in occasione della Giornata nazionale della Legalità, in sinergia con l’assessora Di Maggio del Comune di Varese. Un appuntamento che coinvolgerà studenti, scuole e cittadinanza in un cammino condiviso di memoria e responsabilità, nel ricordo delle vittime delle mafie.

Di respiro nazionale è anche il progetto “Pensilina Rossa 1522 – Il valore delle donne contro ogni forma di violenza”, rivolto a scuole e istituzioni. Il percorso è realizzato insieme a Emilio Corrao, ideatore della prima Pensilina Rossa, e ai familiari di Rita Borsellino. Un’iniziativa che unisce memoria, educazione civica e sensibilizzazione contro ogni forma di violenza di genere, offrendo alle scuole strumenti concreti per affrontare un tema di drammatica attualità con consapevolezza e responsabilità.

Particolarmente significativo è stato inoltre il percorso di formazione nazionale “Educare con la Memoria”, che ha visto la partecipazione di oltre 250 insegnanti collegati online da tutta Italia. Un’esperienza formativa intensa e qualificata, capace di offrire strumenti concreti per affrontare in classe i temi della memoria, della legalità e della cittadinanza attiva.

I percorsi UCIIM sono accreditati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, a garanzia della qualità scientifica e pedagogica delle proposte formative.

Ma l’impegno dell’UCIIM non si esaurisce nella dimensione della memoria civile. Essendo un’associazione professionale nazionale di insegnanti, offre ai propri soci la possibilità di accedere a percorsi formativi di alto livello su tematiche attuali e strategiche: dall’Intelligenza Artificiale applicata alla didattica alla riflessione sulla figura e sull’identità del docente oggi, fino ai temi dell’educazione civica, della leadership educativa e dell’innovazione metodologica.

«Appartenere a un’associazione di insegnanti significa non essere soli. Significa fare rete, condividere idee, progettare insieme e organizzare iniziative per le scuole e nelle scuole. Significa costruire una comunità professionale capace di sostenersi reciprocamente e di incidere concretamente nel territorio», spiega il presidente provinciale Filippo Tomasello. «Oggi più che mai è fondamentale, per noi docenti, scegliere di partecipare attivamente: non solo per accedere a formazione qualificata, ma per contribuire a generare cultura civica, memoria condivisa e responsabilità educativa nelle nuove generazioni».

È aperto il tesseramento per il nuovo anno associativo, rivolto a educatori, docenti e dirigenti scolastici che desiderano investire in una comunità professionale viva, competente e radicata nel territorio ma con respiro nazionale.

Per informazioni è possibile consultare il sito di UCIIM Lombardia oppure seguire le pagine social di UCIIM Varese su Facebook e Instagram.