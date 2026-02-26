Ucraina, quattro anni di guerra: a Busto Arsizio un gazebo di Azione per la libertà

A Busto Arsizio si torna a riflettere sul conflitto in Ucraina a quattro anni dall’inizio dell’invasione russa. Sabato 28 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.00, i militanti di Azione si ritroveranno in via Milano per un gazebo di sensibilizzazione, volto a ribadire il sostegno alla resistenza di Kiev e ai valori democratici europei.

Una mobilitazione territoriale

L’iniziativa, organizzata da Azione Provincia di Varese, nasce con l’intento di portare il dibattito geopolitico tra la gente, offrendo un punto di incontro e testimonianza. Il gazebo di via Milano vuole essere un segnale di vicinanza alla comunità ucraina locale, condannando ogni forma di imperialismo e sottolineando come la sovranità dell’Ucraina sia strettamente legata alla sicurezza e alla libertà dell’intera Europa.

Da Kiev a Saronno: l’impegno del partito

La mobilitazione di Busto Arsizio si inserisce in un quadro di iniziative più ampio. Proprio in questi giorni, una delegazione nazionale guidata dal segretario Carlo Calenda si trova in missione a Kiev. Anche nel Varesotto non sono mancati gesti simbolici: a Saronno, su impulso di Azione e della lista “Insieme per Crescere”, la bandiera ucraina è stata esposta dal palazzo comunale come segno tangibile di solidarietà.

Difendere la libertà in piazza

Per gli organizzatori, scendere in piazza significa affermare che il diritto dei popoli a determinare il proprio futuro non può essere calpestato. «La difesa dell’Ucraina coincide con la difesa dei valori democratici» spiegano i promotori, invitando iscritti, simpatizzanti e semplici cittadini a fermarsi al gazebo per un momento di condivisione e riflessione politica a quattro anni dal drammatico scoppio della guerra.