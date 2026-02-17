Un 2025 ricco di iniziative per Andos Varese che rinnova l’impegno al fianco delle donne con tumore al seno

Il Comitato ANDOS di Varese – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – ha chiuso il 2025 con un bilancio fitto di iniziative e progetti dedicati alla riabilitazione fisica, psicologica e sociale delle donne colpite da tumore al seno e alla diffusione della cultura della prevenzione sul territorio.

Nato nel 1987, il Comitato è oggi una OdV iscritta al RUNTS, con sede in via Maspero 10 a Varese, aperta tre mattine a settimana e due pomeriggi per accoglienza, informazioni, pratiche protesiche e ascolto.

Chi guida l’associazione e quante sono le iscritte

Dopo la scomparsa nel dicembre scorso della storica presidente Renata Maggiolini, legale rappresentante e presidente è il ginecologo Roberto Puricelli; lo affiancano la vicepresidente e segretaria Paola Molinari, il tesoriere Caterina Barilà e le consigliere Stefania Cipolat, Amelia Corona, Maria Grosso, Antonella Lavarda. A supporto, un Comitato tecnico‑scientifico composto da senologi, oncologi, fisiatra, radiologo, nutrizionista, psicologa e dalla dirigente della Breast Unit di Varese, la professoressa Francesca Rovera.

Nel 2025 il Comitato ha contato 94 iscritte, di cui 65 donne operate al seno, 70 socie, 23 volontarie attive e una socia onoraria; nello stesso anno 94 persone hanno usufruito dei servizi offerti.

Attività 2025: riabilitazione, sport e sostegno psicologico

Sul fronte delle attività continuative, ANDOS Varese ha garantito:

linfodrenaggio due giorni alla settimana su appuntamento

ginnastica riabilitativa una volta a settimana

corso di piscina da marzo a maggio, una volta a settimana

progetto di canottaggio “The Same Boat” (un’uscita settimanale in acqua il sabato, integrazione con Pilates online e un’uscita mensile di Nordic Walking)

Accanto alla parte motoria, l’associazione ha proposto la “Palestra delle Emozioni”, incontri di gruppo mensili con la psicologa e colloqui individuali per pazienti e familiari, oltre a informazioni sulle pratiche per protesi al seno e sulle pratiche di invalidità tramite CAAF di fiducia. Tutte attività pensate per accompagnare le donne in un percorso di ben‑essere che intreccia corpo, mente e relazioni.

Progetti e iniziative sul territorio

Il 2025 ha visto anche una serie di progetti specifici:

“ Senologia al Centro” , con clinica mobile per mammografie ed ecografie gratuite per donne fuori dallo screening, in collaborazione con la clinica Le Terrazze, e presenza con stand informativi in Fiera a Varese.

, con clinica mobile per mammografie ed ecografie gratuite per donne fuori dallo screening, in collaborazione con la clinica Le Terrazze, e presenza con stand informativi in Fiera a Varese. Progetto ERICE 2025 “Sport Terapia Integrata”, terza edizione di una ricerca su efficacia del canottaggio nelle donne operate, in collaborazione con Università Cattolica, Canottieri Corgeno e Ospedale di Circolo, con monitoraggio di parametri di salute, qualità di vita e aspetti psicologici.

terza edizione di una ricerca su efficacia del canottaggio nelle donne operate, in collaborazione con Università Cattolica, Canottieri Corgeno e Ospedale di Circolo, con monitoraggio di parametri di salute, qualità di vita e aspetti psicologici. Open day sul canottaggio adattato con l’Università dell’Insubria, incontri informativi sul tumore al seno nei comuni (ad esempio a Bisuschio), corsi di attività motoria in acqua adattata con il Dipartimento di Scienze motorie dell’Insubria.

Progetto “CamminANDOS” con camminate nei parchi e attorno al lago di Varese per promuovere corretti stili di vita, itinerari culturali alla scoperta delle bellezze della città, mercatini solidali e iniziative di raccolta fondi come “Cuore Vintage” e la castagnata degli Alpini.

Sul fronte della prevenzione, ANDOS Varese ha partecipato a “Save the Date” per la Giornata mondiale contro il cancro e al progetto multi‑azione “Ottobre Rosa 2025 – #IONONASPETTO” nelle Case di comunità, con accoglienza, informazione, sensibilizzazione agli screening, supporto psico‑oncologico e consulenza genetica, in collaborazione con ATS Insubria, ASST Sette Laghi e altre associazioni.

Le linee per il 2026

Guardando al 2026, l’associazione conferma e amplia la propria offerta: prosecuzione del progetto “The Same Boat” anche al lago di Varese (Schiranna), corsi di ginnastica riabilitativa e ginnastica adattata in acqua con l’Università dell’Insubria, gruppi di camminate post‑lavoro, incontri con estetica oncologica OTI, percorsi di arteterapia (acquerello) e nuove iniziative di informazione e prevenzione nelle scuole e nei comuni.

Il filo comune resta quello indicato nello statuto e ribadito nel modello attività: favorire una riabilitazione completa – fisica, psicologica e sociale – delle donne che hanno subito un intervento al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce, degli stili di vita sani e dell’adesione agli screening. Una rete in cui volontarie, professionisti sanitari e istituzioni lavorano insieme perché, dopo la malattia, nessuna donna sia lasciata sola.