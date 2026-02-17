Un automobilista fermo per un guasto in autostrada viene travolto: le sue condizioni sono gravissime

Un uomo di circa 40 anni si trova in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un’auto lungo l’autostrada Torino-Milano. L’incidente si è verificato al chilometro 59. Secondo le prime ricostruzioni l’automobilista aveva accostato il proprio veicolo a causa di un’avaria meccanica quando è stato travolto da un’altra vettura in transito.

L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato a diversi metri dal punto dello scontro. I soccorritori intervenuti sul posto hanno riscontrato un quadro clinico estremamente critico e hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Novara.