Varese News

Italia/Mondo

Un automobilista fermo per un guasto in autostrada viene travolto: le sue condizioni sono gravissime

Soccorsi in codice rosso sulla A4 Milano-Torino. Il quarantenne si trova in condizioni disperate all'ospedale di Novara

ambulanza generica notte sos malnate

Un uomo di circa 40 anni si trova in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un’auto lungo l’autostrada Torino-Milano. L’incidente si è verificato al chilometro 59. Secondo le prime ricostruzioni l’automobilista aveva accostato il proprio veicolo a causa di un’avaria meccanica quando è stato travolto da un’altra vettura in transito.

L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato a diversi metri dal punto dello scontro. I soccorritori intervenuti sul posto hanno riscontrato un quadro clinico estremamente critico e hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Novara.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.