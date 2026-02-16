Varese News

Un camion ha perso il “polipo” in autostrada A8 a Castronno

È successo poco dopo le 12, forse dopo un urto sul ponte. Sul posto è intervenuta la Polstrada

polipo autostrada

Scena curiosa (ma certo potenzialmente pericolosa) in autostrada A8: un camion ha perso il “polipo”, la chela metallica per caricare e scaricare.

È accaduto intorno alle 12 di lunedì 16 febbraio, sulla carreggiata direzione Milano, tra la corsia d’immissione dello svincolo di Buguggiate e la corsia d’uscita di Castronno.

Sul posto per la messa in sicurezza è intervenuta la Polstrada di Busto Arsizio, competente per la tratta autostradale in questione.

È probabile che la chela metallica si è sganciata a seguito di un urto con il viadotto della viabilità locale che scavalca l’autostrada. La foto è stata pubblicata da un gruppo di camionisti.

16 Febbraio 2026
