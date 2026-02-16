Un etto di cocaina in auto: arrestato dagli svizzeri al confine tra Novazzano e Bizzarrone

Entrava in Italia con un etto giusto di cocaina. Per questo è finito in manette (in Svizzera) un 36enne cittadino italiano, residente in Italia (la foto d’apertura è d’archivio).

L’uomo è stato fermato giovedì 12 febbraio da collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, alla guida di di un veicolo con targhe italiane, al valico di Brusata di Novazzano, il lato svizzero di Bizzarrone.

La perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire appunto 100 grammi lordi di cocaina. Il 36enne è stato poi interrogato e arrestato da agenti della Polizia cantonale.

Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari, che si occupa del traffico di droga in Ticino.

Dall’ottobre scorso – in una serie di indagini partite da un tentato omicidio – procura e Polizia Cantonale hanno messo a segno diversi colpi ai trafficanti. Mostrando quanto il Luganese sia territorio di transito, smistamento e smercio di stupefacenti, in particolare di cocaina.