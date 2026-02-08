Un grosso Bernese scivola in un dirupo, intervento notturno dei vigili del fuoco a Montegrino
L’operazione all’1 di notte in via Castendallo a Montegrino Valtravaglia. In azione due squadre dei vigili del fuoco, una delle quali SAF, per il recupero del cane di grossa taglia
Intervento notturno dei Vigili del Fuoco a Montegrino Valtravaglia. Intorno all’1 di notte due squadre sono state impegnate in via Castendallo per il recupero di un cane scivolato in un dirupo.
Sul posto è intervenuta anche una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata negli interventi in ambienti impervi. L’animale, un cane di razza Bernese del peso di circa 40 chili, è stato raggiunto, imbracato e recuperato in sicurezza. L’operazione si è conclusa senza ulteriori criticità.
