Un grosso Bernese scivola in un dirupo, intervento notturno dei vigili del fuoco a Montegrino

L’operazione all’1 di notte in via Castendallo a Montegrino Valtravaglia. In azione due squadre dei vigili del fuoco, una delle quali SAF, per il recupero del cane di grossa taglia

02 Feb 2026

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco a Montegrino Valtravaglia. Intorno all’1 di notte due squadre sono state impegnate in via Castendallo per il recupero di un cane scivolato in un dirupo.

Sul posto è intervenuta anche una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata negli interventi in ambienti impervi. L’animale, un cane di razza Bernese del peso di circa 40 chili, è stato raggiunto, imbracato e recuperato in sicurezza. L’operazione si è conclusa senza ulteriori criticità.

Pubblicato il 08 Febbraio 2026
