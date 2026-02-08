Un grosso Bernese scivola in un dirupo, intervento notturno dei vigili del fuoco a Montegrino

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco a Montegrino Valtravaglia. Intorno all’1 di notte due squadre sono state impegnate in via Castendallo per il recupero di un cane scivolato in un dirupo.

Sul posto è intervenuta anche una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata negli interventi in ambienti impervi. L’animale, un cane di razza Bernese del peso di circa 40 chili, è stato raggiunto, imbracato e recuperato in sicurezza. L’operazione si è conclusa senza ulteriori criticità.