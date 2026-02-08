Un mini corso di alfabetizzazione informatica per orientarsi nel digitale
Due appuntamenti tra febbraio e marzo promossi dall’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi per aiutare i cittadini a comprendere le basi della sicurezza informatica, tra password, account e uso consapevole dei dispositivi
Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo digitale e acquisire maggiore consapevolezza nell’uso quotidiano di computer, smartphone e servizi online. L’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi promuove un mini corso di alfabetizzazione informatica, rivolto a tutti coloro che desiderano comprendere meglio i fondamenti della sicurezza digitale.
Il corso, dal titolo “Userid, password e altre diavolerie”, sarà tenuto da Andrea Maria De Rosa e si articolerà in due giornate, ciascuna dedicata a temi differenti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e facilmente applicabili nella vita di tutti i giorni.
Il primo incontro è in programma sabato 21 febbraio 2026, dalle 10.00 alle 12.00, presso il Municipio di Agra. Il secondo appuntamento si terrà sabato 14 marzo 2026, sempre dalle 10.00 alle 12.00, al Municipio di Dumenza.
L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento dei Comuni di Agra, Dumenza, Tronzano Lago Maggiore e Curiglia con Monteviasco, e punta a rafforzare le competenze digitali di base, sempre più necessarie per l’accesso ai servizi e per una navigazione sicura in rete.
Per partecipare è richiesta la conferma dell’iscrizione. Per informazioni è possibile contattare l’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi al numero 0332 1561728 oppure scrivere all’indirizzo info@unionelombardaprealpi.va.it
