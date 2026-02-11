Varese News

Saronno/Tradate

Un nuovo percorso per scoprire il Parco Pineta a piedi e in bici tra Binago e Vedano Olona

A prendersene cura sarà la Ibex Team Asd, che ha ricevuto dal Parco il permesso decennale per la segnalazione permanente del tracciato

Ibex Team Asd percorso parco pineta

Dopo cinque anni di impegno, dialogo e lavoro sul territorio, Ibex Team Asd ha raggiunto un traguardo importante: l’ottenimento di un permesso decennale da parte del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate per la segnalazione permanente di un percorso naturalistico ad anello.

Si tratta di un trail di 9 km che si sviluppa tra i territori di Binago e Vedano Olona, immerso nel verde e pensato per valorizzare il patrimonio ambientale locale, rendendolo accessibile e fruibile in modo rispettoso e consapevole.

Un progetto nato dalla passione

L’idea è partita grazie alla determinazione del presidente Giovanni Corigliano, che insieme ai suoi collaboratori Marino Buila e Andrea Larghi ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di creare un percorso stabile, sicuro e ben segnalato all’interno del Parco.

Cinque anni di lavoro silenzioso, incontri, proposte e presenza costante sul territorio hanno portato a questo risultato. «Un riconoscimento ufficiale – commenta Corigliano – che premia la serietà dell’associazione e il suo impegno nella promozione dello sport all’aria aperta».

Un percorso per tutti

Il nuovo anello è pensato per essere adatto a tutti gli amanti della natura e dello sport: camminatori, runner, biker e famiglie potranno vivere un’esperienza immersiva tra boschi, sentieri e scorci tipici del Parco Pineta. La segnaletica permanente permetterà di orientarsi facilmente lungo il tracciato, aumentando sicurezza e fruibilità, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il Parco Pineta, «Un ottimo lavoro»

Soddisfazione anche da parte del presidente del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate Mario Clerici, che ha lodato l’impegno messo in campo negli ultimi anni dall’associazione. «Ibex Team Asd – afferma Clerici – ha compiuto un ottimo lavoro. Siamo entusiasti del risultato che sono riusciti a raggiungere».

Un lavoro di squadra

Per realizzare il progetto, Ibex Team Asd ha collaborato con Quatr’As di Massimo Besseghini (l’azienda che ha donato il materiale utilizzato per la realizzazione della segnaletica) e Marika_R_Art di Marika Rodigani, (che ha curato la realizzazione grafica e la stampa dei cartelli). «Grazie al contributo di tutti – sottolinea il presidente della Ibex Team Asd – oggi il territorio si arricchisce di un’infrastruttura leggera ma preziosa, capace di unire sport, natura e comunità».

«Questo permesso decennale – ricorda Corigliano – non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: un impegno a lungo termine per continuare a prendersi cura dei sentieri e offrire a sempre più persone la possibilità di vivere il Parco in modo attivo, sano e consapevole».

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Alessandro Guglielmi
alessandro.guglielmi@varesenews.it

 

Sostenere VareseNews vuol dire sostenere l'informazione "della porta accanto". Quell'informazione che sa quanto sia importante conoscere e ascoltare il territorio e le persone che lo vivono.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.