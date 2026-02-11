Un nuovo percorso per scoprire il Parco Pineta a piedi e in bici tra Binago e Vedano Olona

Dopo cinque anni di impegno, dialogo e lavoro sul territorio, Ibex Team Asd ha raggiunto un traguardo importante: l’ottenimento di un permesso decennale da parte del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate per la segnalazione permanente di un percorso naturalistico ad anello.

Si tratta di un trail di 9 km che si sviluppa tra i territori di Binago e Vedano Olona, immerso nel verde e pensato per valorizzare il patrimonio ambientale locale, rendendolo accessibile e fruibile in modo rispettoso e consapevole.

Un progetto nato dalla passione

L’idea è partita grazie alla determinazione del presidente Giovanni Corigliano, che insieme ai suoi collaboratori Marino Buila e Andrea Larghi ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di creare un percorso stabile, sicuro e ben segnalato all’interno del Parco.

Cinque anni di lavoro silenzioso, incontri, proposte e presenza costante sul territorio hanno portato a questo risultato. «Un riconoscimento ufficiale – commenta Corigliano – che premia la serietà dell’associazione e il suo impegno nella promozione dello sport all’aria aperta».

Un percorso per tutti

Il nuovo anello è pensato per essere adatto a tutti gli amanti della natura e dello sport: camminatori, runner, biker e famiglie potranno vivere un’esperienza immersiva tra boschi, sentieri e scorci tipici del Parco Pineta. La segnaletica permanente permetterà di orientarsi facilmente lungo il tracciato, aumentando sicurezza e fruibilità, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il Parco Pineta, «Un ottimo lavoro»

Soddisfazione anche da parte del presidente del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate Mario Clerici, che ha lodato l’impegno messo in campo negli ultimi anni dall’associazione. «Ibex Team Asd – afferma Clerici – ha compiuto un ottimo lavoro. Siamo entusiasti del risultato che sono riusciti a raggiungere».

Un lavoro di squadra

Per realizzare il progetto, Ibex Team Asd ha collaborato con Quatr’As di Massimo Besseghini (l’azienda che ha donato il materiale utilizzato per la realizzazione della segnaletica) e Marika_R_Art di Marika Rodigani, (che ha curato la realizzazione grafica e la stampa dei cartelli). «Grazie al contributo di tutti – sottolinea il presidente della Ibex Team Asd – oggi il territorio si arricchisce di un’infrastruttura leggera ma preziosa, capace di unire sport, natura e comunità».

«Questo permesso decennale – ricorda Corigliano – non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: un impegno a lungo termine per continuare a prendersi cura dei sentieri e offrire a sempre più persone la possibilità di vivere il Parco in modo attivo, sano e consapevole».