Un presidio a Varese in solidarietà con Gaza e in memoria di Vittorio Arrigoni
Un momento di rumore contro il silenzio, per ricordare l'attivista italiano ucciso a Gaza nel 2011
Sabato 7 febbraio, a partire dalle 16.30, piazza del Garibaldino a Varese ospiterà un presidio in solidarietà con la Palestina e in memoria di Vittorio Arrigoni, l’attivista e giornalista italiano morto a Gaza il 15 aprile 2011.
Dalle 17 alle 17.15, i partecipanti faranno rumore “contro chi cerca di cancellare la Palestina”, in un gesto simbolico che richiama proprio l’impegno di Arrigoni nel “rompere il silenzio” sulla situazione nella Striscia.
Chi era Vittorio Arrigoni
Nato a Bulciago, in Brianza, il 4 febbraio 1975, Vittorio Arrigoni aveva scelto di vivere a Gaza come attivista dell’International Solidarity Movement, documentando la vita quotidiana della popolazione palestinese sotto assedio.
Nel 2009, durante l’operazione militare israeliana “Piombo Fuso”, Arrigoni si trovava nella Striscia di Gaza. Testimone dell’orrore che arrivava all’ospedale principale – dove carretti trainati da asini portavano continuamente feriti gravi e morti – dopo essersi recato a donare sangue, iniziò a ripetere come un mantra la frase che lo avrebbe reso celebre: “Restiamo umani“.
Quelle parole divennero il simbolo del suo impegno per i diritti del popolo palestinese. Arrigoni, che si era soprannominato “Vik utopia”, scelse di “farsi palestinese fra i palestinesi per condividerne vita e destino”.
La sua morte, avvenuta nel 2011 in circostanze mai del tutto chiarite, pose fine a quella testimonianza diretta che tanto aveva fatto conoscere la realtà di Gaza.
Il presidio di sabato vuole essere un momento per ricordare il suo esempio e, come recita l’appello degli organizzatori: “Caro Vittorio, tutti ti ricordiamo, e cerchiamo come te di rompere il silenzio e di continuare testardamente a sognare”.
