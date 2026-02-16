Un ritorno in Giunta a Malnate: Jacobo Bernard assessore al bilancio

La squadra di governo di Malnate torna al completo. Il sindaco Nadia Cannito ha ufficializzato la nomina di Jacopo Bernard come nuovo assessore della sua Giunta, che si occuperà infatti di Bilancio, Affari Generali, Lavoro, Patrimonio, Partecipate e Personale.

La nomina arriva per coprire il vuoto lasciato da Enrico Torchia, che aveva rassegnato le dimissioni per motivi professionali. In questi mesi, le deleghe alla gestione finanziaria erano rimaste nelle mani del primo cittadino, che le aveva assunte ad interim per garantire la continuità amministrativa. Si è trattato di un periodo particolarmente complesso per l’ente, segnato non solo dalla programmazione economica ma anche dalla cessazione dell’incarico del responsabile dell’area finanziaria avvenuta a fine 2024.

Il commento del sindaco

La scelta di Bernard nasce dalla volontà di inserire una figura dedicata dopo una fase di gestione diretta che ha permesso al sindaco di seguire da vicino gli assestamenti di bilancio. «Dopo un periodo di gestione diretta – le parole di Nadia Cannito, sindaco di Malnate – ho ritenuto che i tempi fossero maturi per affidare questo incarico a una figura dedicata, capace di mettere a disposizione competenza ed esperienza amministrativa per affrontare le sfide future della nostra città».

La nuova fisionomia della Giunta

Con l’ingresso di Jacopo Bernard, la compagine amministrativa malnatese si consolida. Il nuovo assessore lavorerà al fianco della vicesindaco Maria Croci e dei colleghi di giunta Angelo Battaini, Gianluigi Baroni e Carola Botta. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di proseguire nel solco del programma di mandato, puntando sulla sostenibilità finanziaria già tracciata con l’ultimo bilancio previsionale.

Nel corso del prossimo consiglio comunale verrà eletto il prossimo presidente del consiglio comunale, ruolo ricoperto fino a oggi proprio da Bernard.