Un sabato a Grantola fra arte e fantasia

Il prossimo sabato 7 febbraio offre un’interessante opportunità culturale nel Varesotto dedicata alle favole per divertire i più piccoli

A Grantola presso “Casa Barozzi” (Piazza Cavour), alle ore 15:30 riprende il ciclo dedicato ai giovanissimi intitolato “Letture e laboratori creativi”.

La lettura del mese sarà “Una Storia a Colori” di Jessica Martinello. L’evento, organizzato da GRANdivertimento, non si esaurisce con il racconto: a seguire è previsto un laboratorio a tema e una merenda per tutti i partecipanti.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marica al numero 339 325 0965 o scrivere a grandivertimentoinfo@gmail.com.