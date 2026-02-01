Varese News

Tempo Libero

Grantola

Un sabato a Grantola fra arte e fantasia

Sabato 7 febbraio in scena a Casa Barozzi il mondo delle favole per divetire i più piccoli

Generico 26 Jan 2026
Spettacoli

07 Febbraio 2026

Il prossimo sabato 7 febbraio offre un’interessante opportunità culturale nel Varesotto dedicata alle favole per divertire i più piccoli

A Grantola presso “Casa Barozzi” (Piazza Cavour), alle ore 15:30 riprende il ciclo dedicato ai giovanissimi intitolato “Letture e laboratori creativi”.

La lettura del mese sarà “Una Storia a Colori” di Jessica Martinello. L’evento, organizzato da GRANdivertimento, non si esaurisce con il racconto: a seguire è previsto un laboratorio a tema e una merenda per tutti i partecipanti.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marica al numero 339 325 0965 o scrivere a grandivertimentoinfo@gmail.com.

1 Febbraio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

