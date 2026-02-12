Un torneo di scacchi alla Biblioteca di Ternate, per chi vuole divertirsi e imparare

Una serata per incontrare nuove persone e stringere amicizia, che trasforma la biblioteca in un luogo di gioco e cultura

La Biblioteca di Ternate propone una serata dedicata agli appassionati di scacchi e a chi vuole avvicinarsi al gioco per la prima volta con un torneo aperto a tutti, pensato per condividere strategie, imparare qualcosa di nuovo e trascorrere un momento conviviale in compagnia.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo, dalle 20:00 alle 22:30, negli spazi della biblioteca. Il torneo si svolgerà con cadenza Rapid da 10 minuti, sistema Swiss a 5 turni e utilizzo dell’orologio digitale tramite telefono o tablet personale, che ogni partecipante dovrà portare con sé. Prima dell’inizio verranno spiegate le regole e il funzionamento dell’orologio, così da permettere anche ai meno esperti di partecipare senza timori. «Una serata – spiegano gli organizzatori – pensata per far incontrare le persone, creare nuove amicizie e vivere la Biblioteca come luogo di gioco, cultura e comunità».

L’iniziativa è gratuita e rientra nel progetto Condividi il sapere, che invita a mettere in circolo competenze e curiosità: insegna ciò che sai, impara ciò che non sai.

Non sono ammessi giocatori tesserati FSI, per mantenere un clima amatoriale e accessibile.

La partecipazione è libera ma la prenotazione è obbligatoria e ha posti limitati. È possibile iscriversi compilando il modulo online a questo link o mandando un messaggio Whatsapp al numero +39 3783071335