Una denuncia in questura per lo striscione ProPal rubato a Varese

Lo fa sapere il comitato varesino per la Palestina, che annuncia la sospensione del presidio in piazza a Varese di sabato a causa della concomitanza col Carnevale

Generico 16 Feb 2026
Ci sono aggiornamenti sulla questione dello striscione con la bandiera palestinese e la scritta “Restiamo umani”, scomparso due giorni dopo essere stato esposto, «con tutte le regole ed i relativi costi», sulla cancellata di via Sacco, spiegano dal comitato varesino per la Palestina.

«A seguito dei primi accertamenti siamo arrivati alla conclusione che sia stato sottratto volontariamente, per cui abbiamo sporto regolare denuncia verso ignoti presso la Questura».
Il comitato varesino per la Palestina comunica la sospensione della manifestazione del sabato
“Rompiamo il silenzio” dopo 30 settimane consecutive, a causa della coincidenza con la sfilata di carnevale che ha reso indisponibile la piazza.
Alle ore 18:00 è comunque prevista la presentazione del libro di Umberto Lucarelli “Palestina eroica” all’Informagiovani di via Como, 21 a Varese.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
