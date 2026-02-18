Una denuncia in questura per lo striscione ProPal rubato a Varese

Ci sono aggiornamenti sulla questione dello striscione con la bandiera palestinese e la scritta “Restiamo umani”, scomparso due giorni dopo essere stato esposto, «con tutte le regole ed i relativi costi», sulla cancellata di via Sacco, spiegano dal comitato varesino per la Palestina.

«A seguito dei primi accertamenti siamo arrivati alla conclusione che sia stato sottratto volontariamente, per cui abbiamo sporto regolare denuncia verso ignoti presso la Questura».