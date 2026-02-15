Una discreta Pro Patria si arrende nel finale, il Trento vince 2-0

La Pro Patria esce a mani vuote dallo stadio “Briamasco” di Trento dopo la sconfitta per 2-0. La squadra di mister Bolzoni disputa comunque una buona gara, dimostrando un buon atteggiamento, soprattutto dal punto di vista difensivo, disputando per larghi tratti una partita molto attenta. In attacco, i tigrotti provano a colpire in ripartenza: importanti le occasioni per Renelus. Nel primo tempo un suo tentativo esce di poco alla destra di Barlocco, mentre nel secondo tempo una buona uscita dell’estremo difensore di casa gli nega il gol.

Uno dei protagonisti è sicuramente il portiere Sala, che rimanda più volte il vantaggio dei padroni di casa, con due grandi parate su Capone e Dalmonte. Nell’ultimo quarto d’ora, però, il Trento riesce ad abbattere il muro dei tigrotti con due grandi azioni: prima con lo sprint di Capone, che arriva sul fondo e mette in mezzo per Dalmonte, che deve solo appoggiare in rete; successivamente Fossati chiude una triangolazione con Maffei, uno dei migliori dei gialloblù, con un elegante colpo di tacco, e il numero 44 deve solo chiudere in diagonale per il 2-0.

Questa vittoria permette al Trento di salire a 44 punti, momentaneamente al quarto posto, in attesa della gara del Renate impegnato a Cittadella. La Pro Patria, invece, interrompe la striscia positiva e rimane a 16 punti, a -3 dalla Virtus Verona, impegnata a Lecco.

Fischio d’inizio

Mister Bolzoni propone il 4-3-3 visto nelle ultime uscite, con diverse modifiche rispetto alla gara con il Cittadella. In porta è confermato Sala; davanti a lui ci sono le novità Sassaro, Pogliano e Felicioli, al posto di Mora, Masi e Travaglini, con Motolese unica conferma. A centrocampo, accanto a Ferri, tocca al rientrante Di Munno e a Citterio, al posto dello squalificato Schirò e di Frosali. In attacco, Giudici torna a ricoprire il ruolo di ala destra, come contro l’Albinoleffe, affiancando Mastroianni e Renelus. Partono dalla panchina Desogus e Udoh.

Il Trento risponde con un modulo speculare, con Barlocco in porta; in difesa Triacca, Corradi, Trainotti e Maffei; a centrocampo Aucelli, Fossati e Benedetti; in avanti Capone, Pellegrini e il malnatese Chinetti.

Primo tempo

Il primo tentativo è del Trento al 4′: Chinetti, pescato da Capone, aggancia il pallone e con il sinistro prova il tiro a giro, che però risulta impreciso e non inquadra la porta. Al 16′ è Capone a rendersi pericoloso: avanza sulla sinistra e serve Triacca sul lato opposto, che calcia di prima, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Al 19′ arriva la prima vera occasione per la Pro Patria: Mastroianni fa la sponda per Renelus, che controlla, avanza fino al limite dell’area e calcia in porta. Il pallone esce di poco a lato, anche a causa di una deviazione di un difensore di casa. Un minuto dopo, opportunità anche per la squadra di Tabbiani: Chinetti avanza palla al piede e calcia dentro l’area, ma trova una grande chiusura di Di Munno, che evita il gol. Al 29′ ancora protagonista Chinetti, autore di un gran numero: si districa tra diverse maglie biancoblù e prova la conclusione, che viene però respinta dalla difesa ospite. Al 40′ grande occasione per i padroni di casa: splendida azione corale dei gialloblù, avviata da Maffei che vince un contrasto con Citterio e riparte in contropiede. Il pallone arriva a Pellegrini, che mette in mezzo per Chinetti; dopo una serie di finte, l’attaccante scarica per Capone, che fa il velo per Fossati. Il centrocampista calcia di prima col destro, ma il pallone termina di poco a lato. Il primo tempo si chiude dopo 2 minuti di recupero con il parziale di 0-0.

Secondo tempo

All’8′ Schiavone batte una punizione, Citterio si muove verso il primo palo e stacca di testa, ma non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo arriva la traversa del Trento: grande tiro di Maffei dal limite dell’area, che calcia di prima col sinistro su un pallone allontanato di testa da Giudici. La sfera si stampa sul legno più alto. All’11′ ancora Trento e paratona di Sala: Capone, partendo dalla sinistra, si accentra e calcia con il destro cercando il palo lontano. L’estremo difensore biancoblù vola e mette in calcio d’angolo. Al 15′ arriva l’occasionissima per la Pro Patria: Mastroianni riesce a servire Renelus, che si presenta solo davanti a Barlocco. Il portiere è bravissimo in uscita e respinge la conclusione del numero 11, concedendo solo un corner. Al 21′ doppia parata di Sala: Maffei serve Aucelli, che si inserisce in area e calcia in diagonale, trovando la respinta del portiere. Sulla prosecuzione dell’azione Dalmonte calcia dal limite, con una deviazione di Ebone che impenna la sfera, ma ancora Sala vola, il pallone colpisce la traversa e termina in angolo.Al 30′ il Trento passa in vantaggio: splendida azione di Capone, che salta Sassaro e mette a rimorchio per Dalmonte, il quale calcia di prima col sinistro e insacca alla sinistra di Sala il gol dell’1-0. Due minuti dopo, altra occasione per il Trento: Dalmonte sfila tra Motolese e Sassaro e conclude in due tempi. Il primo tiro viene murato, il secondo termina sull’esterno della rete. Al 34′ arriva il raddoppio della formazione trentina: grande combinazione tra Fossati e Maffei, con quest’ultimo che riceve il passaggio di tacco e segna in diagonale il gol del 2-0. Al 38′ azione veloce dei padroni di casa: Ladisa allarga per Dalmonte, che di prima mette in mezzo per Ebone, il cui tiro non trova lo specchio della porta. L’ultima emozione della gara è ancora per i gialloblù, con Sangalli pericoloso di testa sugli sviluppi di un angolo, ma il pallone finisce alto di poco. Dopo sei minuti di recupero termina la partita: il Trento batte la Pro Patria 2-0

TRENTO-PRO PATRIA 2-0 (0-0)

Reti: 29′ st Dalmonte (TRE), 34′ st Maffei (TRE)

Trento (4-3-3): Barlocco; Triacca, Corradi, Trainotti, Maffei; Benedetti (26′ st Candelari), Fossati (36′ st Sangalli), Aucelli; Chinetti (19′ st Dalmonte), Pellegrini (19′ st Ebone), Capone (36′ st Ladisa). A disposizione: Costantini, Tommasi, Fedele, Genco, Corallo, Miranda, Calza, Tarolli. Allenatore: Tabbiani.

Pro Patria (4-3-3): Sala; Sassaro (39′ st Udoh), Pogliano, Motolese, Felicioli (26′ st Travaglini); Citterio (26′ st Desogus), Di Munno (1′ st Schiavone), Ferri (39′ st Frosali); Giudici, Mastroianni, Renelus. A disposizione: Rovida, Zamarian, Orfei, Auci, Mora, Masi. Allenatore: Bolzoni.

Ammoniti: Di Munno (PPA), Maffei (TRE), Schiavone (PPA)

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Collaboratori: Brunetti di Milano e Petrov di Roma 1

IV Ufficiale: Kovacevic di Arco Riva

FVS: Roncari di Vicenza