Una doppia festa di Carnevale per inaugurare la Nuova Marna di Sesto

Le luci della Nuova Marna di Sesto Calende sono pronte ad accendersi per la prima volta in vista dell’appuntamento che ha per anni rappresentato l’evento più partecipato e sentito in città. Sarà infatti il Carnevale a tenere a battesimo la nuova sala civica di via Remo Barberi, in quello che sarà il debutto ufficiale (seppur estemporaneo) della struttura dopo i lunghi lavori di rifacimento.

La Pro Sesto e l’amministrazione comunale hanno scelto le serate di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio per “testare” il salone con una doppia proposta che unisce la tradizione sestese alle nuove tendenze della musica elettronica.

MONKEY SCREAM AL GIOVEDÌ GRASSO, LA MUSICA ELETTRONICA DI BEEHIVE AL VENERDÌ

Il programma del Carnevale alla Marna si divide in due serate distinte. Il giovedì grasso (inizio serata ore 21) sarà dedicato all’identità locale e popolare, con la serata in maschera animata dalla musica cabarock dei Monkey Scream e da dj Cenci. «È il giovedì grasso del paese. Una festa sentitissima e amatissima, proprio come lo sono i sestesi che saranno sul palco» ha sottolineato Simone Pintori della Pro Sesto durante la conferenza stampa di presentazione della festa.

Il venerdì cambierà pelle. In console si alterneranno Skia e Pustesch per un lungo dj set orientato alla club music e all’intrattenimento delle generazioni più giovani di ragazzi, quelle che probabilmente non hanno mai avuto la possibilità di frequentare la “storica” Marna (chiusa dal 2019, ndr.).

La serata di venerdì 20 febbraio (inizio ore 22) sarà a cura di Beehive, un gruppo del Varesotto formato da giovani organizzatori di eventi attivi in provincia – in location “di rilievo” come a Volandia o al Maga di Gallarate – ma anche a Milano. Francesco Schiavulli ha spiegato come l’intenzione sia quello di «coinvolgere il territorio» e, al tempo stesso, «portare a Sesto Calende ragazzi provenienti anche da fuori città», così da far conoscere lo spazio della Nuova Marna oltre i confini sestesi e ben al di là del Ticino.

Il progetto iniziale – “svelano” invece il sindaco Giordani e l’assessore D’Agaro – prevedeva inizialmente di includere anche un terzo momento alla Marna: il sabato destinato alle famiglie, tuttavia non è stato fattibile a causa della mole di impegno dovuta dai primi due eventi e alla parallela preparazione per la sfilata dei carri e la giornata in oratorio dell’Abbazia. Infatti, l’intrattenimento per i bambini sarà comunque garantito dalla parata in maschera e dalla giornata di festa organizzata per domenica 15 febbraio in concerto fra parrocchia, del corpo musicale G. Colombo e la società sportiva Sesto 76, sempre con il supporto del Comune.

I BIGLIETTI PER I DUE EVENTI ONLINE SU DICE

La gestione degli ingressi avverrà tramite la piattaforma (sia app che web) Dice, al costo di 21,80€ a biglietto (qui i biglietti del giovedì e qui invece quelli per venerdì). I tickets si dovranno acquistare obbligatoriamente attraverso Dice, con la possibilità di acquisto in loco, tramite un apposito Qr code, solo secondo il cosiddetto «flusso di scambio», che darà la garanzia di monitorare costantemente le presenze in sala (il limite è di 400 posti).

L’accesso del giovedì è previsto dalle 21 alle 23, mentre il “biglietto in loco” per il venerdì sarà disponibile solo dopo la mezzanotte (l’inizio dell’evento è invece alle 22). La calda raccomandazione da parte degli organizzatori, sia per motivi di gestione dell’evento ma soprattutto per questioni di sicurezza, è quello di presentarsi già muniti del proprio biglietto.

Questo perché l’attesa è carica di aspettative ma anche di una necessaria cautela logistica. Se in passato il salone sul Ticino arrivava a ospitare quasi mille persone, le nuove normative e la configurazione attuale del nuovo spazio impongono un limite di 400 ingressi. Il tema della sicurezza è il pilastro dell’organizzazione, specialmente dopo i recenti fatti di Crans Montana che hanno ulteriormente rafforzato l’approccio verso eventi del genere: per questo, nonostante la normativa ne preveda sei, saranno impiegati dieci uomini della sicurezza.

«È il momento di iniziare a capire come una struttura così importante per la città possa reagire nella gestione e organizzazione di eventi. Domani la commissione vigilanza darà l’ok definitivo per la piena sicurezza di tutto. Vogliamo far partire questo viaggio nella maniera migliore possibile e con una ricaduta sul territorio» ha concluso Pintori, sottolineando che l’utile rimasto sarà destinato agli eventi della Pro Loco per tutto il corso dell’anno.