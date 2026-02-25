Una nuova casetta per gatti alla colonia felina di Comabbio
Realizzata dai volontari del Nucleo Guardie ambientali e della Comunità dei Laghi Varese offrirà ai gatti della zona di via Ai Monti un luogo sicuro e protetto dove riposare
La colonia felina di via Ai Monti a Comabbio ha una nuova casetta dove gli amici a quattro zampe potranno riposare al sicuro. Realizzata dai volontari del Nucleo Guardie ambientali della Comunità dei Laghi Varese, la casetta è stata inaugurata domenica 22 febbraio con una piccola cerimonia alla quale ha partecipato anche il sindaco Mariolino Deplano.
La posa della nuova casetta per i gatti della colonia è stata solo il momento conclusivo dell’intervento di riqualificazione della zona a cura dei volontari. «In quel tratto di via Ai Monti – racconta Roberto Santacaterina, volontario della Comunità dei Laghi – le vecchie casette per i felini erano danneggiate e qualcuno aveva scaricato dei detriti. Abbiamo ripulito l’area, sistemato i danni e costruito una nuova casetta».
La Comunità dei Laghi è una Onlus nata tre anni fa per aiutare coi trasporti coloro che abbiano difficoltà a spostarsi. Di recente, l’associazione ha istituito anche un nucleo ambientale, che si occupa di tutela del territorio. Tra le prossime iniziative in programma, c’è anche la distribuzione di pacchi alimentari alle persone che ne abbiano necessità.
L’associazione sta inoltre dialogando con l’amministrazione comunale di Comabbio per quanto riguarda la colonia felina di via Ai Prati (finita al centro dell’attenzione per un’ordinanza che vieta la somministrazione di cibo ai gatti liberi che frequentano la zona). «Stiamo parlando col Comune – spiega Santacaterina – per vedere come poter dare una mano a controllare ulteriormente la colonia e a fornire agli animali quello di cui hanno bisogno. In quell’area, eravamo già intervenuti per rimuovere i rifiuti abbandonati su ciglio della strada».
