Una storia vera tra caduta e rinascita: a Comabbio arriva “Il battito periodico delle palpebre”

Una mattina di vento, un cavallo che si impenna, una caduta. E poi il buio — o forse la luce. Domenica 22 febbraio la Biblioteca Civica di Comabbio ospita la presentazione di Il Battito Periodico delle Palpebre di Elisa Origi, un libro che attraversa il confine sottilissimo tra esistenza e oltre.

In una ventosa mattina di marzo, Francesca sfila la coperta dal dorso del suo cavallo: nell’aria elettrica, l’animale impenna. La caduta che segue è solo l’inizio di una storia che trascende il fatto di cronaca. Nella notte, le conseguenze si complicano: Francesca, disancorata dalla coscienza, vive un’esperienza ai confini della vita, sfiorando vette celesti e testimoniando il proseguimento dell’esistenza oltre il percorso terreno. «Una storia – precisa l’autrice – realmente accaduta. E per me non c’è niente di più bello che sentirsi nuovamente invitati in uno stesso luogo».

La serata sarà aperta dai saluti del Sindaco Mariolino Deplano. Elena Chioatto dialogherà con Elisa Origi sul confine sottile tra vita e morte, coscienza e Aldilà — un terreno dove la narrazione incontra la scienza. Straordinaria la presenza di Francesca, protagonista reale del libro, che ha scelto di condividere la propria esperienza. Le letture saranno affidate alla voce di Donatella Giacoia.

A portare il rigore della ricerca accademica sarà il professor Piero Calvi Parisetti dell’Università di Northampton, tra i massimi esperti internazionali in Near Death Experience e fenomenologia della coscienza.

LE INFO

Luogo: Sala Lucio Fontana — Via Garibaldi 560, Comabbio (VA)

Data: Domenica 22 febbraio 2026 — ore 17:00

Ingresso libero

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.comabbio.va.it