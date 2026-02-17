Una voce per gli artigiani del cinema: nasce CNA Cinema Lombardia Nord-Ovest

È ufficiale: CNA Lombardia Nord-Ovest ha il suo settore Cinema. Ieri sera la Presidenza dell’associaizone di Categoria ha nominato all’unanimità Guia Zapponi come Portavoce di CNA Cinema Lombardia Nord-Ovest, un settore che fino ad oggi non esisteva a livello territoriale e che da ora potrà finalmente rappresentare e sostenere le imprese della filiera audiovisiva nelle province di Varese, Como, Lecco e Monza Brianza.

Attrice, regista e produttrice, CEO e Founder di Gfilm Productions srl, Zapponi porta con sé un percorso professionale di primo piano: formata al Teatro Stabile di Genova e al City Lit di Londra, ha collaborato con registi del calibro di Pupi Avati e Carlo Verdone, lavorato in produzioni internazionali a Los Angeles e firmato documentari come Soul Travel, Oman Expedition e Journey to Mauritania, oltre al film La Teoria di Grace, atteso nel 2026.

«Un curriculum di tutto rispetto – sottolinea il Presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest, Pasquale Diodato – ma non solo. Zapponi ha progetti concreti che riguardano il nostro territorio e le imprese della filiera cinematografica. Abbiamo scelto di affidarle un settore che padroneggia da sempre, in cui si muove come a casa sua e che, a mio avviso, può farci crescere con idee innovative. Finora CNA ha seguito il cinema solo a livello regionale: oggi facciamo un passo in avanti, e lo facciamo con la persona giusta».

Con la nascita di CNA Cinema Lombardia Nord-Ovest si apre un capitolo inedito per l’associazione e per le piccole imprese del settore audiovisivo nelle due province: un’occasione concreta per mettere a sistema competenze, risorse e vocazione territoriale che raccoglie grande soddisfazione anche da Varese. «È una buona notizia anche per la nostra provincia e per i suoi laghi – dichiara Luca Mambretti, vicepresidente di CNA Lombardia Nord-Ovest – Il territorio varesino ha già tanti professionisti che operano nell’ambito audiovisivo e che potranno essere sempre più coinvolti in produzioni di qualità. Avere finalmente un settore Cinema strutturato all’interno di CNA significa dare voce e strumenti concreti a una filiera che merita attenzione e investimenti».

La neo-portavoce accoglie l’incarico con entusiasmo e le idee già chiare: «Ho già tante idee che potrebbero coinvolgere i laghi lombardi, in particolare quelli di Como e Varese, ma anche le bellezze e le storie di queste province – spiega Guia Zapponi – Sono milanese, ho vissuto e lavorato a Roma, poi mi sono stabilita in provincia di Como: questo è il posto dove vivo e che voglio sviluppare dal punto di vista cinematografico e audiovisivo, coinvolgendo imprese locali e soggetti pubblici e privati del territorio. Questo nuovo incarico è uno stimolo prezioso per andare in quella direzione».