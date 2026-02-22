Uyba ai playoff: due ore e mezza di battaglia premiano le farfalle contro San Giovanni in Marignano

Era una serata da “dentro o fuori” per la Uyba che doveva vincere in casa di San Giovanni in Marignano e sperare che Firenze non facesse punti contro Novara. E tutto è andato come doveva, anche se per raggiungere l’obiettivo finale la squadra di Enrico Barbolini ha dovuto lottare per due ore e mezzo a Cervia: il 2-3 finale che ha dato due punti alle farfalle e la sconfitta del Bisonte hanno così permesso alle biancorosse di strappare al fotofinish l’ultimo biglietto per la post season.

Una maratona di nervi e qualità

Il match ha vissuto costanti capovolgimenti di fronte. Dopo un primo set vinto con determinazione dalle biancorosse (23-25), le romagnole hanno alzato il ritmo guidate da una scatenata Zhuang, autrice di ben 29 punti. Il secondo e il terzo parziale sono scivolati via a favore delle padrone di casa, mettendo Busto Arsizio spalle al muro. È stato in quel momento che Barbolini ha rimescolato le carte, inserendo stabilmente Booth al centro per dare solidità al muro e affidandosi alla regia lucida di Nanami Seki, premiata a fine gara come miglior giocatrice del match.

La riscossa e il fattore “Jossa”

Sotto 2-1 nel computo dei set, la UYBA ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori nel quarto parziale. Josephine Obossa, per tutti ormai “Jossa”, ha caricato la squadra sulle spalle chiudendo l’incontro con l’impressionante cifra di 31 punti messi a referto. Insieme a lei sono salite in cattedra anche Battista (20 punti) e Parra (14), mentre in difesa Pelloni ha garantito coperture miracolose che hanno permesso alle bustocche di forzare la gara fino al quinto e decisivo set.

Un tie-break infinito

L’ultimo atto è stato un concentrato di emozioni pure. Avanti 6-10, le farfalle si sono fatte riagganciare da una Kochurina in stato di grazia, trascinando la contesa ai vantaggi. In un clima di tensione altissima, dove ogni pallone pesava come un macigno, la freddezza di Battista e il colpo finale di Parra hanno sigillato il risultato sul 19-21. Al fischio finale è esplosa la gioia degli “Amici delle Farfalle”, accorsi numerosi in Romagna per sostenere un gruppo che ha dimostrato di non mollare mai.

Verso i playoff

L’ultima giornata di Regular Season della Serie A1 ha così ha emesso i suoi verdetti. La lotta per non retrocedere ha premiato San Giovanni, Cuneo e Macerata, con Monviso costretta al ritorno in Serie A2. Incredibile il sorpasso al fotofinish di Novara su Chieri al quarto posto, che in un solo colpo ha ribaltato il fattore campo degli imminenti Quarti Playoff, che vedranno – oltre al derby piemontese – proprio Conegliano-Busto Arsizio dallo stesso lato del tabellone e Scandicci-Bergamo e Milano-Vallefoglia dal lato opposto. I Playoff Scudetto e i Playoff Challenge cominceranno il prossimo weekend, la programmazione verrà definita nei prossimi giorni e resa nota tramite comunicato ufficiale.

Le voci dalla sala stampa

«Sono molto felice di aver vinto questa partita contro uno degli avversari più forti del momento – il commento di Nanami Seki, palleggiatrice della UYBA fresca di rinnovo – lottavamo per ottenere i tre punti ma alla fine ne sono bastati due».

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Eurotek Laica UYBA 2-3 (23-25, 25-20, 25-18, 19-25, 19-21)

Omag-Mt San Giovanni In M.No: Ortolani 1, Bracchi 1, Nicolini, Zhuang 29, Brancher 6, Piovesan 3, Parini ne, Wilson ne, Kochurina 16, Tellone, Panetoni (L), Caruso 7, Nardo 9, Straube 2. All. Bellano, 2° Zanchi.

Eurotek Laica UYBA: Battista 20, Pelloni (L), Gennari, Metwally ne, Seki 3, Schmit, Diouf 2, Parlangeli, Obossa 31, Eckl 2, Torcolacci 7, Parra 14, Booth 1. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Brunelli – Brancati

Note:

Durata: 28, 28, 30, 24, 31. Tot. 2h 34′

Spettatori: 1444

Omag-Mt San Giovanni In M.No: Battute vincenti 3, battute errate 14, muri 10, attacco 32%, ricezione 59%, errori 29.

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 6, battute errate 17, muri 9, attacco 32%, ricezione 41%, errori 37.