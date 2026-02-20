Uyba, ultima chiamata playoff a Cervia: vincere può non bastare

Vincere, prima di tutto, e poi sperare. La Eurotek Laica Busto Arsizio si è messa in una condizione non certo gradevole, quella di dipendere dalle sorti altrui per centrare il proprio obiettivo che, nella circostanza, è la qualificazione ai playoff scudetto 2025-26. I crolli contro Firenze (in casa) e contro la retrocessa Perugia (in trasferta) hanno cacciato le Farfalle fuori dalle prime otto concedendo loro un’ultima occasione nel turno conclusivo della stagione regolare.

Sabato 21, alle 20,30, la squadra di Barbolini – appena confermato in panchina anche per il futuro – giocherà a Cervia, campo di casa di San Giovanni in Marignano contro una Omag quasi salva. Le romagnole non hanno ancora la certezza matematica di restare in A1 ma l’ottimo girone di ritorno ha messo la squadre delle ex Ortolani e Bracchi in una posizione “quasi tranquilla”, con tre squadre (Cuneo, Monviso e Macerata) alle spalle in bilico e una già retrocessa (Macerata) con un turno da giocare.

La UYBA, nona, ha invece un punto in meno di Firenze (27 contro 28): il Bisonte ospita Novara con la Igor che può provare un ultimo assalto al quarto posto visto che si trova a due lunghezze da Chieri: in palio c’è di fatto solo il fattore campo nel derby piemontese nei playoff. È chiaro però che le Farfalle non possano pensare di fare risultato affrontando l’impegno con le difficoltà emerse nelle partite recenti. Serve una svolta, serve tornare alle settimane in cui Busto era un osso duro per chiunque ma – la domanda è lecita – riuscirà questo gruppo a svoltare dopo le occasioni perse?

«Sarà una partita difficile e importante – avverte Barbolini – ma anche una gara che ci servirà per ritrovare quello spirito che un po’ abbiamo rivisto nella gara con Milano e che ci servirà anche nelle gare che verranno successivamente». A lui e alle sue giocatrici il compito di trasformare in realtà i buoni propositi.

Omag-Mt San Giovanni In M. – Eurotek Laica Busto Arsizio

San Giovanni: 1 Ortolani, 2 Bracchi, 4 Nicolini, 5 Zhuang, 6 Brancher, 8 Piovesan, 9 Parini, 10 Wilson, 11 Kochurina, 12 Tellone, 13 Panetoni (L), 16 Caruso, 17 Nardo, 18 Straube. All. Bellano.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra, 52 Booth. All. Barbolini.

PROGRAMMA: Omag-Mt San Giovanni In M.No – Eurotek Laica Uyba; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Wash4green Monviso Volley; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara; Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci; Honda Cuneo Granda Volley – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Bergamo – Cbf Balducci Hr Macerata.

CLASSIFICA: Conegliano 69; Scandicci 62; Milano 59; Chieri 54; Novara 52; Vallefoglia 39; Bergamo 33; Firenze 28; BUSTO A. 27; San Giovanni 23; Cuneo 22; Monviso, Macerata 21; Perugia 15.