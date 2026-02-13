Valanga ad Airolo tra Pizzo Centrale e Pizzo Prevat: due morti in Valle Leventina

Un infortunio in montagna si è trasformato in tragedia oggi, venerdì 13 febbraio, in Valle Leventina, dove due persone hanno perso la vita dopo essere state travolte da una valanga nella zona di Airolo, tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat.

A comunicarlo è la Polizia cantonale ticinese, che ha fornito una prima ricostruzione dell’accaduto.

Travolti da una valanga durante un’escursione

L’allarme è scattato poco prima delle 14. Secondo quanto riferito dalle autorità, tre persone stavano effettuando un’escursione con gli sci quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire, sono state investite da una valanga.

Immediato l’intervento dei soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero, giunti sul posto per le operazioni di ricerca e recupero.

Per due degli escursionisti, la cui identificazione formale è ancora in corso, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Illeso il terzo componente del gruppo

La terza persona coinvolta non ha riportato ferite. Restano ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le condizioni del manto nevoso al momento della valanga.

La Polizia cantonale ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo in quota.