Valanga ad Airolo tra Pizzo Centrale e Pizzo Prevat: due morti in Valle Leventina
L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 nella zona tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, dove tre persone stavano effettuando un’escursione con gli sci Sul posto i soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero
Un infortunio in montagna si è trasformato in tragedia oggi, venerdì 13 febbraio, in Valle Leventina, dove due persone hanno perso la vita dopo essere state travolte da una valanga nella zona di Airolo, tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat.
A comunicarlo è la Polizia cantonale ticinese, che ha fornito una prima ricostruzione dell’accaduto.
Travolti da una valanga durante un’escursione
L’allarme è scattato poco prima delle 14. Secondo quanto riferito dalle autorità, tre persone stavano effettuando un’escursione con gli sci quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire, sono state investite da una valanga.
Immediato l’intervento dei soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero, giunti sul posto per le operazioni di ricerca e recupero.
Per due degli escursionisti, la cui identificazione formale è ancora in corso, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Illeso il terzo componente del gruppo
La terza persona coinvolta non ha riportato ferite. Restano ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le condizioni del manto nevoso al momento della valanga.
La Polizia cantonale ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo in quota.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.